Florence Pugh, il nuovo spin off dedicato alla White Widow Yelena Belova

Yelena Belova alias White Widow, la spia russa interpretata sugli schermi dall’attrice Florence Pugh, avrà un fumetto tutto suo.

Per i fan di Florence Pugh e White Widow arriva una bella notizia: Yelena Belova sarà la protagonista di una nuova serie a fumetti firmata Marvel. Yelena Belova è la spia russa tanto spietata quanto affascinante e che agisce con il nome in codice “White Widow”, che l’attrice inglese ha interpretato in Black Widow nel 2021.

La notizia arriva direttamente da The Mary Sue, che ha spiegato in cosa consisterà questo progetto, pubblicando anche la copertina del primo numero. Lo spin off sarà una serie a fumetti, nata dalla collaborazione tra Sarah Gailey e Alessandro Miracolo. Lei ha lavorato a molte serie televisive di successo con protagoniste femminili, come Buffy – L’ammazzavampiri, mentre lui ha illustrato capolavori dell’universo di Star Wars come Obi Wan e Yoda.

La serie si concentrerà ovviamente sul personaggio di Yelena Belova, che gli stessi creatori Marvel hanno definito, come riportato da Screenrant, una antieroina, nonché una “super spia, un’agente canaglia, l’ombra di Black Widow“.

Florence Pugh, il fumetto dedicato a White Widow

La bella Yelena Belova è nata ufficialmente nel 1999, ma la sua fama è sempre rimasta confinata principalmente nel mondo dei fumetti Marvel. Ultimamente, è salita alla ribalta grazie all’interpretazione di Florence Pugh, che l’ha portata sugli schermi cinematografici con Black Widow nel 2021 e su quelli televisivi con Hawkeye nello stesso anno.

L’interpretazione dell’attrice ha convinto molti, tanto che la popolarità del suo personaggio è cresciuta sempre di più nel corso di questi due anni e così la Marvel ha deciso di dedicarle anche un’intera serie di fumetti, che debutterà ufficialmente il prossimo autunno, a novembre. Yelena Belova è un personaggio molto complesso, a tratti parecchio simile alla sua controparte Black Widow. Rimasta orfana da bambina, è stata cresciuta dal governo russo, che le ha insegnato a diventare una spia e una sicaria perfetta e implacabile.

La sceneggiatrice Sarah Gailey è entusiasta del progetto e, come riportato per The Mary Sue ha dichiarato: “Sono oltremodo entusiasta di lanciare White Widow nella sua serie! Yelena Belova è un personaggio incredibile che merita indipendenza, comunità e l’opportunità di uccidere alle sue condizioni. Avere la possibilità di lavorare con questo team in Marvel mi fa venire i brividi. Non vedo l’ora che il mondo veda cosa abbiamo in serbo io e Alessandro!“.