Inside Man: il trailer del film con Emile Hirsch

Il trailer ufficiale del nuovo thriller.

Uscito il trailer ufficiale di Inside Man, film con Emile Hirsch e Lucy Hale. Il prossimo mese di agosto arriverà nelle sale e in video on demand Inside Man, un film che può essere fatto rientrare all’interno del thriller di tipo poliziesco con Emile Hirsch e Lucy Hale attori protagonisti. Ecco di seguito il trailer ufficiale della pellicola diretta da Danny A. Abeckaser.

Il trailer ufficiale di Inside Man

Questo Inside Man è diretto da Danny A. Abeckaser, presente in veste di attore in The Irishman del 2019 di Martin Scorsese. Come mostrato dal trailer, il thriller poliziesco ci fa vedere un Emile Hirsch pronto ad andare sotto copertura per infiltrarsi all’interno di una famiglia mafiosa.

Il cast del film è composto dunque principalmente da Hirsch e da Lucy Hale. Emile Hirsch ha iniziato la sua carriera cinematografica con The dangerous lives of Altar Boys del 2002 di Peter Care. L’attore statunitense classe 1985 ha poi acquisito estrema popolarità grazie all’iconico ruolo di Christopher McCandless nel film del 2007 diretto da Sean Penn Into the wild – Nelle terre selvagge. Da lì Hirsch ha poi recitato in diversi altri film come ad esempio Le Belve di Oliver Stone del 2012, Lone Survivor di Peter Berg del 2013 e Autopsy di André Ovredal del 2016. Infine, da menzionare anche la partecipazione a C’era una volta a…Hollywood del 2019 di Quentin Tarantino.

Lucy Hale ha invece recitato in Scream 4 di Wes Craven del 2011 e ne Il colore della libertà di Barry Alexander Brown del 2021. L’attrice statunitense classe 1989 è però nota soprattutto per il ruolo di Aria Montgomery all’interno della serie televisiva Pretty Little Liars.

Sempre in merito al cast, da segnalare è anche la presenza del regista Abeckaser nei panni dell’assassino della mafia Roy DeMeo. In aggiunta sono poi presenti anche Ashley Greene, Jake Cannavale, Kyle Stefanski, Vincent Laresca, Greg Finley e Bo Dietl.

La trama di Inside Man

La sceneggiatura di Inside Man è stata scritta da Kosta Kondilopoulos. Come anticipato poco sopra, la trama del film è incentrata sul tentativo da parte di un poliziotto di New York City (Emile Hirsch) di infiltrarsi all’interno della famigerata famiglia criminale Gambino negli anni sessanta e settanta.

Il personaggio interpretato da Hirsch, ovvero Bobby Belucci, entra in contrasto con i propri colleghi e con il dipartimento di polizia a causa della sua idea di infiltrarsi nel noto clan mafioso. Da qui poi le peripezie del protagonista, che dovrà cercare di mantenere segreta la propria identità nella famiglia criminale e che nel frattempo inizierà ad avere una relazione romantica con la barista della famiglia Gambino, personaggio interpretato da Lucy Hale.