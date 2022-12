Bob Marley: morto suo nipote 31 enne Jo Mersa Marley

Il nipote di Bob Marley, Joseph Marley è morto ieri, 27 dicembre. Ancora ignote le cause del decesso.

L’artista reggae Joseph Marley, conosciuto come Jo Mersa Marley si è spento ieri. A darne l’annuncio, il Rolling Stone che ha diffuso la notizia sull’accaduto.

Jo Mersa Marley è nato il 12 marzo 1991 a Kingston, in Giamaica. A soli 11 anni si trasferì con i genitori a Miami. Figlio di Stephen Marley, secondo figlio di Bob Marley, e di Rita, il ragazzo ha respirato fin da subito la musica, circondato dai familiari musicisti. Jo Mersa Marley ha frequentato il liceo e ha conseguito la laurea in ingegneria del suono, pubblicando i suoi inediti musicali. Il suo primo extended play dal titolo “Comfortable” è stato pubblicato nel 2014. Il secondo Ep, dal titolo “Eternal”, è stato diffuso nel 2021.

Il giovane e talentuoso Jo Mersa Marley esordisce con un singolo dal titolo “My Girl” nel 2010, lavorando al pezzo con suo cugino Daniel Bambaata Marley. Dieci anni fa è la volta di “Bad So”, inglobato nel suo primo Ep “Comfortable“, suo primo album di debutto. Qualche tempo fa in un’intervista dichiarò che la sua famiglia fosse stata importantissima, nel suo percorso come musicista:

“È stata una cosa unica e magica, vedere quelle persone venire a casa nostra e vedere con i propri occhi come sarebbe avvenuto l’intero processo lavorativo. Tornavo a casa e provavo a fare i compiti, ma finivo per distrarmi e andavo a sbirciare su cosa accadeva in studio. Vorresti sempre correre dentro e fuori per vedere cosa stava succedendo”.