Tommaso Stanzani, la situazione sentimentale dopo Tommaso Zorzi

Il ballerino Tommaso Stanzani è stato fidanzato con diverso tempo con il conduttore Tommaso Zorzi. Ma com’è al momento la sua situazione sentimentale, dopo la rottura?

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi si sono lasciati ormai diversi mesi fa, dopo una dolce relazione di circa due anni. Si erano conosciuti nel 2021, quando il ballerino era da poco uscito dalla scuola di Amici. Qui si era distinto come uno degli allievi più promettenti nel campo della danza ed era presto diventato uno dei favoriti della rigidissima insegnante Alessandra Celentano.

Come riportato dal presentatore di Drag Race Italia, la coppia si era conosciuta grazie all’intermediazione della conduttrice Maria De Filippi, che aveva intuito che avrebbero potuto formare una bella coppia. Tra i due è stato colpo di fulmine e il loro amore è durato alcuni anni, fino alla notizia della crisi e poi della rottura ufficiale.

Ma com’è adesso la loro situazione sentimentale? Stanno frequentando altre persone? Tommaso Stanzani non ha rivelato nulla, ma il suo comportamento durante Battiti Live sembra intendere qualcosa.

Tommaso Stanzani, è single dopo la rottura con Tommaso Zorzi?

Di recente, Tommaso Stanzani è tornato sul palco di Battiti Live 2023, come professionista. Non si è presentato in compagnia di nessun altro e per questo i fan ipotizzano che significhi che sia single. Il ballerino non ha mai dichiarato nulla in proposito e durante le interviste più recenti si è limitato a raccontare del suo vecchio amore e di quanto voglia ancora molto bene al suo ex compagno.

Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma il ballerino sembrerebbe single. In diverse interviste ha parlato della sua ultima storia d’amore, spiegando che è stata molto importante e che la ricorderà per sempre. Durante l’intervista per Ciao Maschio, ha parlato di quando lui e Tommaso Zorzi hanno deciso di separarsi dopo un periodo di crisi.

“Semplicemente c’è stato un momento dove le cose non andavano e quindi abbiamo deciso di prendere 2 strade diverse. Ho letto che alcuni avevano scritto di cose che aveva fatto, quando in realtà io e lui ci siamo sempre sentiti, lui anzi, è stato uno dei primi a scrivermi quando ha saputo che prendevo parte a Viva Rai 2 con Fiorello […] Gli voglio bene anche perché per me lui è stato il primo, è arrivato in un momento della mia vita in cui io ero entrato in questo mondo totalmente diverso. Quindi per me di sicuro rimarrà una persona importante e non voglio perderla“.