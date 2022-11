Tommaso Zorzi già dimenticato: Stanzani si consola con lui

Tommaso Zorzi finito nel dimenticatoio. L’ex Tommaso Stanzani, trova l’amore con un ballerino di Amici. Ecco chi è il suo nuovo amore.

Tutto tace tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: nessuno dei due si è mai sbilanciato in ulteriori dettagli sul motivo per cui la loro storia sia finita. Quello che è certo è che entrambi sono andati avanti a modo loro. Tommaso Zorzi si diverte in discoteca baciando sconosciuti e viene accusato dai suoi stessi fan di non essere abbastanza triste dopo la rottura con il suo ex mentre Tommaso Stanzani ritrova l’amore con un volto di Amici, il programma talent show in onda su Canale 5 di Maria de Filippi. Si vociferava comunque che i due abbiano mantenuto un buon rapporto dopo la brusca separazione. Entrambi molto attivi sui rispettivi social, erano giorni che non postavano foto o stories instagram insieme come erano soliti fare.

Da questo poi si è arrivati allo sfogo di Stanzani che su instagram ha pubblicato:”Buongiorno a tutti! Questo per me è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti. Questa settimana mi ritrovo a Genova. Non posso ancora parlarvi del progetto però è vermente molto bello ed anche molto difficile quindi devo stare molto concentrato”.

Anche l’ex gieffino ha evitato l’argomento alla domanda postagli da un giornalista. Tommaso Zorzi ha risposto così: “Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata che deve rimanere privata altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto.”

Continua così: “Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste.” .

Un nuovo amore per Tommaso Stanzani, immortalato su Instagram

Nelle ultime ore, l’ex vincitore del Grande Fratello VIP e l’ex ballerino di Amici sono tornati virali sul web per uno scoop lasciato girare sui social. Pare che Stanzani abbia già voltato pagina dopo la rottura con Zorzi poiché il ballerino di Amici ha pubblicato su Instagram uno scatto molto romantico in cui faceva ben capire che non era solo.

Si presuppone infatti che Tommaso Stanzani abbia trascorso una serata romantica non da solo ma con un collega. Nello scatto si faceva ben vedere un paesaggio notturno con una musica molto romantica. La stessa foto è stata pubblicata da Francesco Sabatino, che si tratti di una coincidenza è molto improbabile. Infatti sarebbe proprio lui la nuova fiamma del ballerino anche perché da tempo circolavano voci di una possibile cotta tra loro due e pare che sia stato proprio questo il motivo della rottura tra l’ex vincitore del Grande Fratello VIP e il ballerino di Canale 5.

La risposta di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è attualmente impegnato con la seconda stagione di Drag Race Italia: dopo il grande successo della prima stagione è tornato su Discovery+ e insieme a lui come giudici troviamo Priscilla e Chiara Franchini. Ma che fine ha fatto Tommasto Stanzani?

Tommasto Stanzani ha partecipato al talent di Amici nella categoria ballo. Dopo quest’esperienza ha fatto carriera e ha deciso di dedicarsi anche alla musica e perché no, nel suo futuro vorrebbe unire entrambe le discipline senza dover privileggiare né l’una né l’altra. Dopo il successo infatti di Origami, ha deciso di puntare al ritmo latino. Sui social sono fioccati commenti positivi e apprezzamenti, segno del fatto che quello che il ragazzo fa piace alla sua fan base. Inoltre ha partecipato a Battiti LIve per due anni consecutivi e ha svelato anche un retroscena sulla coreografia che ha ballato con Elisabetta Gregoraci, ora impegnata nella trasmissione sempre di Canale 5, Grande Fratello VIP.

Si era vociferato anche un suo papabile ingresso nella casa più famosa della mediaset, come per il suo ex Tommaso Zorzi,vincitore della scorsa stagione. Possibilità che però lo stesso Stanzani aveva rifiutato perché non era sicuro di essere in grado di sostenere la pressione di un reality show. Che fosse per un altro motivo forse?