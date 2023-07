“Già con un altro”: Antonella Fiordelisi beccata con lui | La foto non lascia dubbi

Antonella Fiordelisi è stata già beccato con un altro, la foto non lascia dubbi. Il capitolo Edoardo Donnamaria quindi si è concluso veramente? I fans dei Donnalisi ci rimarranno molto male dopo questo scatto.

È già con un altro e i followers si disperano, Antonella Fiordelisi è stata beccata con lui, la foto non lascia nessun dubbio in merito. Per i Donnalisi pare non esserci più nessuna possibilità di un ritorno di fiamma dopo questa rivelazione.

I seguaci della coppia, da poco scoppiata, composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono disperati da quando i loro idoli, hanno messo definitivamente la parola “fine” al loro rapporto. Si erano tanto amati e adesso quelle ultime dichiarazioni al veleno che si sono lanciati a vicenda fanno soffrire.

Non sarà mai una Pupa…

Antonella Fiordelisi ha smentito i rumors che giravano in queste ore, in cui vedevano l’ex gieffina come prossima partecipante del programma, condotto da Enrico Papi, La Pupa e il Secchione. Qualche ora fa la cosa sembrava certa, ma a smentire la notizia è stata la diretta interessata: “Guardate sarebbe stato carino fare la secchiona. Però è un programma che non farei mai. Quindi consiglio a chi lascia questi articoli di informarsi prima…”.

È ufficiale quindi, la notizia si è rivelata una fake news, in quanto la Fiordelisi non sarà mai una Pupa. Direi che possiamo archiviare l’ipotesi di verla in un nuovo reality per il momento, in quanto l’influencer ha altre cose per la testa, tra cui come far guarire il suo cuore spezzato. A tal proposito non è passato inosservato quel like alla sfilata di Shon Balaish e Sigal Man condivisa sui social, alla quale ha partecipato la Fiordelisi in veste di modella. In molti ne esaltavano la bellezza e un like è arrivato anche dal padre di Edoardo, il signor Vincenzo, il quale sembrerebbe continuare a seguire l’ex di suo figlio.

STO MALE PIANGO TREMO VI AMO FIORDESTRELLI VIVETEVI IT’S YOU IT’S YOU ALL FOR YOU EVERYTHING I DO CHE FREGNAAAAAA IO MI SONO ESPOSTO PER TE NON METTERMELA MAI IN CULO SIETE BELLISSIMI SIETE L’AMORE VERO PULITI PROFUMATI IL RACCONTO DI UNA STORIA pic.twitter.com/I6dtnOZa6k — 𝙟𝙤𝙧𝙙𝙚𝙚𝙣 🐆 (@ghepardato) July 4, 2023

Lo scatto della discordia

Antonella Fiordelisi è apparsa proprio con lui, la foto non lascia dubbi e in molti pensano che essendo a fianco già di un altro, abbia dimenticato il suo Edoardo. La Fiordelisi è stata ripresa a fianco dell’ex gieffino, Andrea Maestrelli. Inizialmente i due erano amici, poi in realtà quelle dichiarazioni che aveva rilasciato il calciatore sull’influencer, del fatto che Antonella stia sempre al telefono aveva incrinato i rapporti.

Tra l’altro la sua dichiarazione andrebbe a conferma del motivo per cui Donnamaria avrebbe messo fine ai Donnalisi. Sui social le teorie abbondano, c’è chi pensa stia per nascere i Fiordestrelli e chi spera che i Donnalisi torneranno presto. Voi cosa ne dite?