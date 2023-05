La protagonista dello show sulle Drag Queen si sfoga | Alba Parietti non sa cosa fare

La notizia è arrivata: la Rai ha cencellato lo show sulle drag queen di Alba Parietti e una delle giurate si è sfogata. Quanto ancora dovremmo aspettare per avere un programma del genere in Italia?

Lo show di Alba Parietti registrato lo scorso novembre per il canale nazionale Rai 1, avrebbe dovuto vedere la luce in questi mesi ma ora la Rai sembra intenzionata a sopprimerlo. Registrato infatti lo scorso autunno, il programma sarebbe dovuto andare in onda per la scorsa stagione televisiva, poi dall’alto qualcosa è cambiato e si è iniziato a rimandare e a rimandare fino ad oggi in cui Non sono una Signora avrebbe dovuto vedere uno spiraglio di speranza: tutto tace.

A quanto pare dopo tanti rinvii, sarebbe stato sospeso: prima sarebbe dovuto andare in onda ad Ottobre, poi slittato a novembre, dopo ancora slittato a febbraio causa il tanto amato programma di Rai 1 Tale e Quale Show. Da febbraio in poi il buio. Nonostante i cinque episodi già registrati e montati, all’interno del palinsesto Rai tutto tace e questo silenzio assordante, quest’assenza di informazioni ha fatto sbottare una giurata dello show di Alba Parietti che ha attaccato contro il corrente assetto di governo. Ecco cosa è successo.

La Drag Queen contro Rai

Non sono una Signora era un programma già bello che finito, in tutti i senti: era stato registrato e pronto per andare in onda lo scorso ottobre ma poi, con i rimpasti di governo, Rai 1 ha cambiato idea.

Eppure un programma come Drag Race, con lo stesso format, avrebbe avuto forse molto successo nel nostro paese anche grazie al processo di svecchiamento che Amadeus aveva iniziato e probabilmente finito con Il Festival di Sanremo all’intero del palinsesto Rai e che speravamo accadesse. Ora però, dopo cinque episodi registrati, pare ovvio che con tutti questi rinvii il programma Non sono una signora non si farà e subito le lamentele sono arrivate proprio da chi ci ha lavorato: Vanessa Van Cartier una delle giurate è stata la prima a sbottare. “L’Italia, uno dei paesi più belli al mondo, conosciuta per la storia, l’architettura, la moda, il cibo, il talento. Un paese con cittadini meravigliosi ma dove purtroppo molte persone soffrono per colpa di altre che non hanno cuore! Persone che non guardano avanti e che vorrebbero che la storia si ripetesse! Lezioni vanno imparate ma purtroppo c’è chi gode a far danni dai più piccoli fino ai più grandi. E’ la politica che non vuole mandare in onda un programma sulle drag queens”.

“Un paese dove la politica dovrebbe migliorare il futuro invece di peggiorarlo! Una politica che fa smettere di sognare e che si attacca a tutto ciò che non dovrebbe toccare è una politica con uno spirito scuro! La vita deve essere colorata, non in nero!”.