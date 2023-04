Che cos’ha fatto Alessandra Celentano ai suoi capelli? | Ecco perché indossa la parrucca

Cosa ha combinato Alessandra Celentano ai suoi capelli naturali? Ecco perché è costretta ad indossare la parrucca, la rivelazione vi lascerà senza parole. Anche una donna fiera e orgogliosa come lei ha un punto debole.

Cos’è successo ai capelli di Alessandra Celentano? La maestra di ballo di Amici di Maria De Filippi, ha rivelato perché indossa la parrucca. Lei ferma non ci sa stare, è sempre stata dinamica e il pensiero di fermarsi per un’azione così lenta e noiosa la fa “diventare matta”.

Se per Achille il suo punto d’ebole era il tallone, per Alessandra Celentano sono i capelli. Ovviamente il paragone con una divinità mitologica è voluto, in quanto la maestra/divinità Celentano decide del futuro dei suoi allievi, come il grande Zeus decideva su quello dei “comuni mortali”.

Alessandra Celentano contro Rudy Zerbi

Alessandra Celentano è la nota coreografa ed ex ballerina, famosa soprattutto per essere l’insegnante di danza al talent di Maria De Filippi, Amici. La nipote di Adriano Celentano, non ammette errori, sa bene come dovrebbe essere un* ballerin*, motivo per cui non ha nessun problema a mostrarsi severa, diretta e anche cattiva in alcuni casi, con chi secondo lei non è idoneo a tale mestiere.

Rudy Zerbi è il famoso critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico, DJ e conduttore televisivo italiano, anch’esso insegnante ad Amici e collega di Alessandra. Durante la puntata del 16 aprile 2023 di Verissimo, i due insegnanti sono stati ospiti da Silvia Toffanin la quale con tanto “sangue freddo” ha dovuto affrontare due grandi presenze, famose soprattutto per l’arrabbiatura facile.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si sono punzecchiati per tutta la puntata, con una Toffanin che pregava affinché tutto si fermasse ad una scenetta amichevole. Il momento in cui ha tremato di più e quando la Celentano ha dichiarato sul suo collega: “Intanto è negato, è proprio una cosa inimmaginabile…Ma poi pretende pure di dirigere e fare il coreografo. Ma quando parliamo di danza deve solo stare zitto…”. Se di danza Zerbi ne saprà sicuramente meno della Celentano, sicuramente in fattore di musica non lo batte nessuno.

I nuovi look di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano ma cosa ha fatto ai suoi capelli naturali? Ecco perché ultimamente sta indossando sempre la parrucca. La Celentano ha dichiarato di annoiarsi molto dalla parrucchiera, in questo momento vorrebbe far crescere i suoi capelli per averli tutti di un bellissimo bianco naturale, ma questa operazione richiede tempo e pazienza, due sostantivi che non vanno d’accordo con la nota insegnante.

Per questo motivo utilizza le parrucche, in questa maniera può sperimentare tanti look diversi, senza dover aspettare “i tempi di ricrescita” dei suoi capelli. Questa pratica è sempre stata utilizzata nella sua famiglia, sua mamma e sua zia Claudia Mori facevano sempre così.

Quindi tranquilli, nessun pasticcio alla Tina Cipollari, Alessandra Celentano utilizza le parrucche per scelta consapevole, ecco cosa ha dichiarato: “…Negli Anni 70 mia mamma e mia zia Claudia mettevano la parrucca invece che farsi fare una piega complicata dal parrucchiere! Mia zia ovviamente ne aveva di tutti i tipi mentre mia mamma le sceglieva del suo colore di capelli, più corte o lunghe, e le usava quando voleva cambiare look”.