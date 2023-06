Tommaso Zorzi replica ad Andrea Pinna: “Ci conoscevamo ma..” | Scopri cosa è successo

Il protagonista del Grande Fratello Vip 5 ha replicato alla lunga diretta del vincitore di Pechino Express e ha spiegato perché la loro amicizia si è interrotta. Ecco cosa ha detto.

Durante una diretta sul suo profilo Instagram, Andrea Pinna il famoso blogghista de LePerlediPinna, vincitore anche della quinta edizione del programma Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca, ha raccontato di un periodo difficilissimo della sua vita che sfortunatamente è stato costretto ad affrontare da solo.

In questa confessione Andrea Pinna ha puntato il dito contro Tommaso Zorzi, conduttore televisivo, scrittore e opinionista italiano, il quale invece di difenderlo in quel brutto periodo della sua vita, lo ha ripudiato e secondo Andrea Pinna addirittura voltato le spalle e tradito “Il mio amico Tommaso Zorzi ha pensato bene di fare lo screen alla mia story e scrivere sotto: ‘Pinna fa finta di avere problemi psichiatrici quando è semplicemente un grandissimo razzista’. Lui ha voluto fare lo scalpo ad un amico che fino a 4 ore prima stava provando a suicidarsi. Tu lo sai e mi metti nella merd* per 24 ore con la tua storia? Io ho passato l’inferno. Se ho meno successo oggi forse è anche per questa cosa che è successa. Io ti chiamavo di notte perché stavo per lanciarmi dal sesto piano. non aveva bisogno di fare lo scalpo a me”.

La risposta di Tommaso Zorzi non si è fatta attendere.

La replica di Tommaso Zorzi

Dopo le parole nella diretta di Instagram di Andrea Pinna, in cui lui accusava il suo ex amico di avergli voltato le spalle nel momento del bisogno, la risposta di Tommaso Zorzi non si è fatta attendere.

Premetto che sono molto dispiaciuto come come è stato Andrea, io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti. — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) June 13, 2023

Tramite tweet, il conduttore ha replicato alle parole di pinna dicendo la sua al riguardo e ridimensionando in qualche modo questa ipotetica amicizia che Pinna andava decantando: “Premetto che sono molto dispiaciuto come è stato Andrea, io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti.”. Poi ha menzionato la vignetta di cui parlava Andrea Pinna: “La vignetta non è rimasta 7 minuti ma diverse ore. La principale accusatrice era Loretta Grace che avev anche taggato i partner commerciali di Pinna i quali avevano interrotto i rapporti con lui”.

E voi cosa ne pensate di questa faccenda?