Un nuovo video musicale per Barbie: l’anteprima del nuovo film con Margot Robbie

Si avvicina la data di uscita di Barbie e intanto un’altra cantante fa uscire un nuovo video musicale sul film. Recuperarlo qui:

Si sta avvicinando l’uscita del nuovissimo e super rosa film della regista Greta Gerwing: Barbie. Ovviamente l’hype è ormai a mille e l’attesa in sala è palpabile. Non aiutano certo poi i vari video anteprima per sbirciare qualcosina del film: tra numerosissimi trailer, già di per sé iconici, e personalità dello spettacolo come DuaLipa che stanno rilasciando in anteprima assoluta i loro pezzi utilizzati all’interno della pellicola. All’elenco di artisti, possiamo aggiungere ora anche PinkPantheress che con il suo nuovo video musicale, tenta di darci un’idea ancor più precisa di cosa dovremmo aspettarci in sala il 20 luglio 2023.

Il film di Greta Gerwing con Margot Robbie, nei panni della famosissima bambola Mattel, verrà trasmesso nei cinema italiani con Warner Bros. La sceneggiatura del film è stata curata dalla stessa regista insieme al candidato all’Oscar Noah Baumbach, famoso per film come Storia di un Matrimonio e Il calamaro e la balena. I produttori della pellicola invece sono il candidato all’Oscar David Heyman, la stessa Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner mentre Micheal Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich e Cate Adams si confermano come produttori esecutivi.

L’attore Simu Liu ha definito il film come Folle e incredibilmente unico, aggiungvendo: “Vorrei poter mostrare quello che facciamo ogni giorno perché è pazzesco…Quando stai girando una scena e funziona si sente ‘AHAHAHAHAHAH’ ed è la sensazione più bella del mondo. Se sei uno stron*o sul set di Greta Gerwing, non c’è speranza per te”.

Trama e Cast

Si dice dei film di successo che più si riesca a riassumere la trama e il progetto cinematografico dietro in poche righe, più quel film avrà successo.

Sarà così anche per il film di Greta Gerwin? La trama ufficiale infatti riassume così Barbie: “Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken. “.

Nel cast oltre alla già citata Margot Robbie troveremo anche Ryan Gosling nei panni di Ken e poi anche: America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlaman e Will Ferrell