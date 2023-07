John Wick 5 potrebbe non vedere mai la luce | Scopri perché

Il quinto capitolo della saga di John Wick è a rischio cancellazione e il motivo è insito nel finale del quarto film: ecco qual è.

Lo stato di lavorazione del film di John Wick: Chapter 5 ha avuto più alti e bassi dello stesso protagonista omonimo dopo che High Table ha ucciso il suo cane. Il film è stato originariamente descritto e annunciato come realizzato successivamente al John Wick: Chapter 4, solo che poi hanno realizzato quest’ultimo e si sono fermati. Quando è arrivato è stata una saga epica che ( attenzione spoiler) è culminata nell’apparente morte del protagonista, John Wick. E questo apparentemente potrebbe decimare le possibilità che un John Wick: Capitolo 5 accada mai, a meno che questo quinto capitolo non sia come un esercizio alla Andy Warhol che è solo uno scatto ininterrotto della tomba di John Wick per due ore e mezza.

C’era abbastanza ambiguità nella morte di John Wick da lasciare la porta aperta ad una piccola fessura per fare un potenziale sequel. Dall’uscita del quarto film però abbiamo ricevuto diverse risposte sul fatto che ciò potesse accadere. Il regista, Chad Stahelski, inizialmente era irremovibile sul fatto che il franchise principale fosse finito per ora, con la serie che invece si espandeva in spin-off come l’imminente film Ballerina e la serie TV , The Continental.

Ma poi il distributore dei film, Lionsgate, ha essenzialmente annunciato che il capitolo 5 era già in fase di sviluppo. Quindi… pensiamo che sia tornato? O no? È tutto abbastanza poco chiaro.

Il Quinto capitolo si farà?

Quindi ecco l’ultima dichiarazione da Stalheski, tramite un’intervista fatta da Empire Magazine. Alla domanda se il capitolo 5 stia accadendo o meno, ha risposto “Onestamente non lo so“. Poi ha aggiunto:

“Lionsgate è entusiasta di avere la possibilità di produrre più film di John Wick, comprensibilmente. Non è una brutta cosa per un regista avere una priorità di cui vuole fare di più. Non ho un girato in mente in questo momento. Ma potrei svegliarmi domani e avere una bella idea che proporrei a Keanu, o lui proporrebbe a me, e potrebbe colpire quell’accordo di “Oh mio Dio, dobbiamo farlo adesso”.



Stahelski ha detto che ha alcune idee per sequenze d’azione che potrebbero funzionare molto bene nel caso in cui decidano di fare un quinto film. Per ora, almeno dal suo punto di vista, è un “se” e non un “quando”. Nel frattempo, il film spin-off di John Wick, Ballerina, uscirà nelle sale il 7 giugno 2024.