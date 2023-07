Suicide Squad diventa un anime: ecco il trailer

Suicide Squad, epico film del 2016 che ha diviso il web, è diventato un anime. Il trailer già fa impazzire i fan.

Era il 2016 quando al cinema uscì Suicide Squad. Il film già all’epoca colpì molto il pubblico perché si concentrava sui personaggi che siamo abituati a considerare antagonisti. In particolare, fecero molto discutere le interpretazioni di Jared Leto nei panni di Joker (in molti lo considerarono il peggior Joker di sempre, poco affine ai fumetti e ai film precedenti) e Margot Robbie, nelle vesti di Harley Quinn. Il cast inoltre comprendeva Will Smith, Joel Kinnaman e altri attori molto noti.

Il film, nonostante le critiche, in generale è piaciuto, tanto che nel 2021 è stato realizzato anche un sequel, Suicide Squad – Missione suicida. Nel 2020 uscì anche uno spin off interamente dedicato ad Harley Quinn, Birds of Prey. Qui la psichiatra era sempre interpretata da Margot Robbie, che presto tornerà al cinema con Barbie, al fianco di Ryan Gosling.

Il franchise continua ad avere successo, così la DC Comics ha deciso di provare nuovi adattamenti. Per questo, è stato realizzato anche un anime, il cui trailer è stato pubblicato solo poche ore fa. La serie si chiamerà Suicide Squad – ISEKAI.

Suicide Squad – ISEKAI, il trailer della serie anime con Joker e Harley Quinn

La DC Comics ha ufficialmente annunciato il lancio della serie anime Suicide Squad – ISEKAI. I protagonisti saranno Joker e Harley Quinn, che dovranno lasciare Gotham City verso una nuova avventura, in un altro universo. Come riportato sul sito ufficiale, lo show promette così: “I mondi più folli collidono in una fantasia epica e violenta insieme alla migliore squadra di creatori“.

Il trailer mostra la coppia protagonista che, una notte, mentre proiettano il loro logo su Gotham, vengono improvvisamente risucchiati in una nuova dimensione, abitata da draghi e altre creature magiche tipiche delle ambientazioni fantasy. Il video mostra anche il personaggio di Amanda Waller, leader della Suicide Squad, il che farebbe intuire che potrebbero tornare altri membri della squadra.

La serie nasce dalla collaborazione tra Warner Bros. , Japan e WIT Studio, casa di produzione di Attack on Titan. Il titolo “Isekai” deriva da una parola giapponese usata per indicare un particolare genere narrativo, dove il protagonista, dal mondo reale, si ritrova improvvisamente catapultato in una realtà fantastica. Alcuni anime noti di questo genere sono Sword Art Online e Inuyasha.