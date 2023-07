Attack on Titan: The Final Chapters, il trailer dell’ultima stagione dell’anime più amato

Attack On Titan. E’ appena uscito il trailer finale dell’ultima stagione che ci preparerà al finale tanto atteso dell’anime. Ecco tutti i dettagli: trailer e data di uscita.

Attack on Titan è un’anime di genere epico distopico che ha debuttato più di dieci anni fa. Il finale di stagione del fenomeno anime, record di ascolti, è stata messa in moto con l’arco finale di Attack on Titan: The Final Season: la quarta stagione infatti era stata rilasciata divisa in due parti. Dall’uscita della prima parte della conclusione dell’anime a marzo, i fan hanno atteso pazientemente il secondo episodio speciale.

Quell’attesa si sta avvicinando sempre di più alla fine dal momento che è stato ufficialmente rilasciato un nuovissimo teaser trailer di Attack on Titan: The Final Chapters Special 2. Il nuovissimo trailer ha fatto il suo debutto al MAPPA x Crunchyroll Panel all’Anime Expo 2023 di Los Angeles. Il trailer offre scorci su ciò che riserva il prossimo episodio speciale che è previsto per il prossimo autunno. Ecco quali.

Il trailer esplosivo della nuova stagione

Il trailer offre scorci su ciò che riserva la prossima stagione: vengono infatti anticipati alcuni scontri tra personaggi e tra gli eventi che sicuramente chi specula sul finale della serie da anni, avrà colto.

Anche la nuova key visual rilasciata a maggio è stata anticipata nel trailer. L’immagine offriva uno sfondo sereno e pacifico in contrasto con il ritmo solitamente elevato della serie. Il regista dello show, Yuichiro Hayashi, aveva commentato il concept design d’ambiente in precedenza dicendo: “Penso che ci sia qualcosa che fa appello all’immaginazione quando non c’è niente. Ci sono alcune cose che sono interessanti, ma non è difficile da spiegare, e sarà uno spoiler, quindi spero che possiate aprire la vostra mente all’immaginazione e attendere con ansia la parte finale dell’anime“.

Dopo aver iniziato nel 2009 come manga, diventando una delle serie più vendute di tutti i tempi, Attack on Titan è stato presentato per la prima volta nel 2013 e ha portato la storia di Eren Yeager un ulteriore passo avanti. Lo show infatti segue la storia del protagonista, Eren, che si arruola nell’unità militare nota come Corpo di Ricerca in un mondo in cui l’umanità è stata costretta a ritirarsi dietro le imponenti mura di una città fortificata per sfuggire agli enormi giganti mangiatori di uomini noti come Titani che pattugliano fuori dalla loro casa fortificata.

Attack on Titan: The Final Chapters – Special 2 non ha ancora una data di uscita fissata. Tuttavia, il rilascio è previsto in autunno 2023.