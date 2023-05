Margot Robbie: la smentita di James Gunn in merito ad Harley Quinn

Il regista ha smentito alcune voci relative al futuro del personaggio nel DC Universe.

James Gunn ha smentito alcuni rumor per quanto riguarda il futuro nell’universo DC dell’Harley Quinn interpretata da Margot Robbie.

Con la regia dell’atteso Guardiani della Galassia Vol. 3, uscito da pochissimo nei cinema e già in grado come ampiamente prevedibile di conquistare il consenso di pubblico e critica, James Gunn ha praticamente dato il suo addio al Marvel Cinematic Universe. Il regista è diventato da un po’, come ben noto, co-CEO dei DC Studios, ed è ora pronto a dedicarsi esclusivamente allo sviluppo dell’universo DC.

In particolare, nell’ultimo periodo Gunn è impegnato anche nello smentire e nell’allontanare i diversi rumor che sono soliti circolare in merito ad alcuni personaggi della DC, tra cui ad esempio la Harley Quinn interpretata da Margot Robbie.

Le voci su Margot Robbie

Nell’ultimo periodo erano circolate alcune voci in merito a Margot Robbie che avevano portato i più ad interrogarsi sul futuro della Harley Quinn da lei interpretata. La notizia in questione aveva avanzato la possibilità che la Robbie potesse essere presa seriamente in considerazione per vestire i panni di Sue Storm nel prossimo film su I Fantastici Quattro, che appartengono come noto all’universo della Marvel.

Se tutto ciò fosse stato vero, Margot Robbie avrebbe dunque con molta probabilità detto addio al DC Universe e, di conseguenza, all’iconico personaggio di Harley Quinn, interpretato in maniera egregia in film come Suicide Squad e Birds of Prey.

James Gunn sulla Harley Quinn di Margot Robbie

A riprendere la notizia relativa al presunto accordo tra Margot Robbie e i Marvel Studios era stato anche l’account twitter @DCULeaks, che aveva sottolineato come tutto ciò avrebbe costretto l’attrice a lasciare i DC Studios. Questi continui rumor in merito al futuro della Robbie e del personaggio di Harley Quinn non sono però stati graditi da James Gunn, che si è preoccupato di smentire tali voci lasciando così aperte le porte ad un ritorno dell’attrice nelle vesti del personaggio DC.

Al momento infatti non vi sono ancora ufficialità di sorta per quanto riguarda il prossimo futuro di Margot Robbie all’interno del DC Universe, ma il successo enorme che ha riscosso il personaggio di Harley Quinn anche e soprattutto nei due film di Suicide Squad dovrebbe rendere a dir poco scontata la permanenza dell’attrice anche all’interno del nuovo disegno di Gunn.

Ecco di seguito il tweet con cui James Gunn ha smentito le voci relative ad un accordo di Margot Robbie con la Marvel.

Dude, why do you just keep posting lies? Sometimes they’re just stupid made up stuff. But other times, making up bullshit like this about people I care about, can be hurtful. Maybe you’re having a difficult time in life & lying for attention is how you get solace. But please find… — James Gunn (@JamesGunn) May 14, 2023