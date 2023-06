Sonia Bruganelli lascia il GF Vip: le parole dell’ufficio stampa

La showgirl non sarà tra gli opinionisti del Grande Fratello Vip.

Tra gli opinionisti del prossimo Grande Fratello Vip non ci sarà Sonia Bruganelli.

Da qui all’inizio della prossima edizione del Grande Fratello Vip mancano ancora tre mesi. Nonostante ciò, sono iniziate a circolare già da diverso tempo le prime voci in merito alla composizione del cast della nuova edizione dell’atteso reality show. A far discutere sono per il momento anche e soprattutto le indiscrezioni in merito agli opinionisti che saranno presenti.

GF Vip: Sonia Bruganelli pronta a lasciare

Secondo TVBlog , la produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più Sonia Bruganelli, che non farà più parte del cast del reality show 💥. L’idea su cui si starebbe lavorando è di un ricambio totale degli opinionisti 📺. #GFVIP pic.twitter.com/6rB1IuQ4VS — gfvipnews_ (@gfvipnews_) June 26, 2023

Secondo quanto trapelato in questi giorni, tra gli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà assente non soltanto Orietta Berti ma anche Sonia Bruganelli. A rivelarlo nel corso della giornata di lunedì è stato prima di tutto TV Blog:

“Per il Grande Fratello Vip si parla di cambiamento totale degli opinionisti. La produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più la Bruganelli, che quindi dopo due edizioni non farà più parte del cast di questo reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy“.

A confermare la notizia è stata poi anche Pipol Tv, che ha svelato come sia stata la stessa Bruganelli a rifiutare la poltrona rossa del programma:

“Alla fine del Grande Fratello Vip di quest’anno vinto da Nikita Pelizon, l’opinionista aveva dichiarato a mezzo stampa e tramite i social di voler far largo ai giovani, facendo nello specifico i nomi di Giulia Salemi e di Soleil Stasi. Proprio nei confronti della Salemi la Bruganelli aveva fatto il più in grande in bocca al lupo augurandole di prendere il suo posto“.

Pipol Tv ha poi proseguito:

“Il tutto alla luce del sole, della stampa e dei social. Bruganelli aveva già avvertito della sua non presenza per il terzo anno consecutivo al GF Vip avvertendo i vertici Mediaset e i colleghi del team. Il motivo principale risiede nel fatto che Sonia al momento si trova coinvolta su più produzioni, come ad esempio la nuova edizione di Ciao Darwin“.

Le dichiarazioni dell’ufficio stampa di Sonia Bruganelli

La notizia della mancata partecipazione di Sonia Bruganelli in veste di opinionista alla prossima edizione del GF Vip è stata infine confermata in via ufficiale anche dall’ufficio stampa della stessa showgirl. Ecco qui di seguito il comunicato:

“Per la prossima edizione non ci sono, così voi potete organizzarvi avendo a disposizione tutto il tempo possibile. Con la massima trasparenza e senza alcuna minima polemica. Di certo non mancheranno da casa i commenti social, ma saranno da semplice telespettatrice“.

In vista del GF Vip 2024, Alfonso Signorini dovrà dunque già iniziare a darsi da fare per rimpiazzare nel migliore dei modi Sonia Bruganelli, di sicuro una delle opinioniste più preparate e competenti del reality show.