Paola Barale vs Gianni Sperti: “Si commenta da solo!”

Paola Barale e Gianni Sperti sono stati sposati tempo fa e non sono rimasti in buoni rapporti. Recentemente ecco il botta e risposta al veleno che hanno avuto.

Paola Barale, showgirl italiana, e l’ex marito Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, da circa un anno si scontrano a parole in tv. Frecciatine da una e dall’altra parte popolano le loro ospitate in programmi come Verissimo e altri talk show.

Per esempio a Belve e Verissimo, Paola Barale si tolta qualche sassolino dalla scarpa, sostenendo che Gianni Sperti non è stato se stesso quando era sposato con lei: “Direi che sia Raz che Gianni non sono stati loro stessi e non hanno mostrato la loro vera natura. Lei sono certa capirà cosa voglio dire. DIciamo che non sono stati proprio veri del tutto. Se uno non ha il coraggio di mostrare sé stesso, mi scende. Al pubblico possono sembrare molto diversi come persone. In realtà con me sono stati simili. Si sono comportati nella stessa maniera. Gianni e Raz non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi”.

Ovviamente Gianni Sperti si è risentito di queste sue parole e, ospite a Verissimo,ha detto: “Immagino molto bene cosa volesse far intendere. Ha fatto delle illazioni e te le dico, voleva arrivare al fatto che io possa essere gay. Mi infastidisce che ci sia questa volontà di sapere che orientamento uno ha. Io non lo dirò mai, non amo proprio le etichette”.

La risposta di Paola Barale

Questo botta e risposta è finito poi sempre a Verissimo dove è iniziato tutto, almeno per il momento. Paola Barale è stata chiara e ha voluto sottolineare il suo punto di vista:

“L’amore? Sono in un periodo leggero, mi diverto e sto bene. Devo dire che non mi manca nulla. Però non mi accontento e sono soddisfatta. La settimana scorsa è venuto qui il mio ex marito Gianni? Ma dai. Fai bene a non farmi vedere le immagini, grazie. Mi auguro che questa sia l’ultima volta, dato che vengo accusata di parlare sempre di lui, quando ne parlo solo perché me lo chiedono. Altrimenti parlerei davvero di altro. Io credo che a forza di parlare di cose passate si rischia di restare indietro. Stiamo parlando di qualcosa successo più di venti anni fa e appartiene ad un periodo della mia vita di cui non rinnego niente. Ho le mie convinzioni e continuo ad averle”.

“Non saprei cosa dirti e commentarti, per quanto mi riguarda si è già commentato da solo la scorsa settimana. “.