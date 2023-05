Meghan Markle raggiante, il suo outfit dorato è da urlo: ecco quanto costa

Il riscatto dei Duchi di Sussex arriva a New York in una cerimonia che premia Meghan come donna a difesa delle pari opportunità

Un sorriso bianco e stampato sul volto da posa Hollywoodiana. Meghan Markle ha avuto la sua occasione di mostrarsi al pubblico internazionale in una posizione “vincente”, che di sicuro avrà riscattato l’opinione che la coppia di Sussex ha visto in calo dopo la pubblicazione del libro di Harry “Spare”.

Non poteva quindi non mostrarsi in questa circostanza al top delle sue condizioni e con al fianco suo marito Harry e la mamma.

Ad illuminarla anche il contributo di un abito d’oro scintillante con spacco elegante e senza spalline di Johanna Ortiz (1.700 euro), accompagnato da sandali Tom Ford dello stesso colore (1.200 euro) e clutch Carolina Herrera (1.000), più braccialetti di diamanti Cartier (circa 7.000 euro) a guarnire il tutto.

Elegantissimo anche il principe Harry in completo scuro, camicia bianca e cravatta blu, adorante al cospetto di cotanta bellezza, commossa nel ritirare il premio Woman of vision dalle mani della femminista Gloria Steinem, durante una cerimonia sfarzosa ed elegante nel cuore di Manhattan.

Il premio per la difesa delle donne

Al Ziegfeld Ballroom di New York si è festeggiato il cinquantesimo anno della Ms Foundation di Gloria Steinem e sono state premiate diverse donne che combattono i pregiudizi e si impegnano per le pari opportunità.

L’arrivo di Meghan Markle mano nella mano con il marito principe Harry non poteva passare inosservato e la stampa internazionale ha condiviso all’unanimità gli scatti della presenza dei due all’evento, a riscatto di un’immagine un pochino in calo negli ultimi mesi.

The speech

Al loro fianco anche la mamma di lei, Doria Ragland, impeccabile. Al momento del ritiro del premio, visibilmente commossa, Meghan ha dichiarato: “Chiunque può essere il visionario della propria vita” e che tutti possono “compiere ogni giorno piccoli gesti al servizio per gli altri”. Un concetto molto familiare alla Royal Family che in diverse occasioni ufficiali, sia tramite la Regina Elisabetta che – non da ultimo – il neo-Re Carlo – hanno sottolineato l’importanza dell’argomento.

Una direzione data al suo discorso di ringraziamento in un modo non casuale, a sottolineare come la posizione di mettersi al servizio degli altri non sia solo appannaggio dei reali, ma faccia parte anche delle persone comuni. Sembra che l’apparizione in pubblico abbia risollevato il gradimento dei Duchi tanto da far salire il principe Harry in testa ai reali della Royal Family, con il 34% delle preferenze. Seguono Kate Middleton, con il 30%, il principe William (22%) e Meghan (19%). Re Carlo, seppur appena incoronato, arriva solo in quinta posizione con l’11%. Camilla è settima con un modesto 4,4.