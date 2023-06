Carolyn Smith lascia: “É volata via” | Lo scatto da lontano

L’amata giudice di Ballando con le stelle ha condiviso con i fan una sua foto su instagram. Ecco cosa è successo.

Carolyn Smith è una ballerina, coreografa e un noto personaggio televisivo britannico: qui in italia è principalmente conosciuta come giudice per lo show in onda su RAI Uno, Ballando con le stelle, a cui partecipa dall’edizione andata in onda dal 2007 ad oggi.

Nel 2015 però Carolyn Smith si trova in una brutta situazione e annuncia a tutti i suoi fan e ai suoi seguaci sui social che dovrà combattere contro un terribile tumore al seno che tutt’oggi minaccia la sua vita: infatti dopo essere venuta a conoscenza della malattia, Smith ha iniziato a pubblicare la sua personalissima lotta contro il tumore, svelando al suo pubblico la scelta della mastectomia che il tumore le ha costretto a fare, e la sua lotta come attivista per associazioni come l’AIRC e campagne di sensibilizzazioni sul tema, rivolgendosi a donne malate raccontandole della sua battaglia contro questo orrendo male, invitando tutti a farsi sentire ascoltati e a non mollare.

Ora però Carolyn Smith torna a sorridere grazie ad un particolare evento inaspettato. Ecco cosa è successo.

Carolyn Smith e la foto su instagram

Recentemente Carolyn Smith si è lasciata andare a delle confessioni sul suo instagram, il social che usa di più per comunicare le sue riflessioni con il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Era da molto che non vedevamo la coreografa sorridere, soprattutto dopo che a DomenicaIn, Carolyn Smith ha spiegato a zia Mara quanto fosse difficile vedere il proprio corpo cambiare a causa del tumore e non poter farci nulla, solo continuare a combattere contro la malattia e sperare che vada bene. Per una ballerina questo è un qualcosa di orripilante da affrontare proprio perché chi lavora nello spettacolo e fa un lavoro del genere, lavora con il proprio corpo.

Questo significa che il lavoro inizia a scarseggiare, doversi fermare e riassemblare la propria vita cercando di decostruirla e ripartire quasi da zero. Ecco perché questa foto di Smith ci fa particolarmente piacere, soprattutto grazie a quello che la donna ha scritto: “Tante cosde da raccontare, tanti video e foto da postare. Ogni volta vado a mettere…freno. Penso e poi non pubblico. All’inizio non capito perché, poi ho riflettutto molto..ho bisogno di pace, serenità e stare con i miei pensieri, gioie e dolori. Un periodo un pò duro ma come voi sapete, io non mollo mai! Ho bisogno di tempo, prime time, tempo per me e rigenerare. Intanto sto andando a studiare per qualche giorno e 2/3 giorni di svago”.

Infatti la ballerina è andata a Rondo Beach in un seminario sulla sensual dance con suo marito.