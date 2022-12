Taylor Swift debutta alla regia

Taylor Swift debutterà al cinema come regista. Il film sarà prodotto da Searchlight Pictures, la stessa di Jojo Rabbit e Il cigno nero.

E’ indubbio che la vena creativa di Taylor Swift è inarrestabile: dopo il suo ultimo album, che stanno ancora ascoltando tutti, uscito lo scorso 21 ottobre, Midnights, la cantautrice statunitense è già su un altro progetto, stavolta lontano dal suo ambito lavorativo. Taylor Swift infatti girerà il suo primo film da regista di cui lei stessa ha scritto la sceneggiatura.

La notizia è stata accolta con poco stupore in realtà: Lady Gaga e il suo debutto nel cinema come attrice, aveva sicuramente fatto più scalpore. Questo perché non è in realtà la prima volta che la cantante si cimenta nella regia. In molte altre occasioni aveva diretto diversi dei suoi videoclip musicali come I’m only me when I’m with you (2008), Anti- Hero, Bejeweled.

Il presidente della Searchlight pictures ha commentato così la notizia, ora di dominio pubblico: “Taylor è una narratrice e un’artista che capita una volta per generazione. E’ genuinamente una gioia e un privilegio collaborare con lei mentre intraprende questo entusismante e nuovo viaggio creativo.

Taylor Swift sarà regista di una sua sceneggiatura

Non è la prima volta che un cantante si affacci anche al mondo cinematografico. Tutti sappiamo di Jared Leto, un vero poliartista che ha avuto successo sia in ambito musicale sia in ambito cinematografico. Come dimenticarci poi di Lady Gaga in A star is born e di Harry Styles che ha debuttato niente di meno che con il regista, acclamato dal pubblico, Christopher Nolan.

E’ il turno invece questo della nostra Taylor swift che con la sua sceneggiatura originale si appresta a girare un lungometraggio. Certo è che sicuramente la cantante non si trova impreparata: di recente infatti ha diretto l’accamato All too well: the short film che accompagna un suo pezzo All too well (10 minute version) che vede come protagonisti Sadie Sink e Dylan O’Brien. Il cortometraggio ha inoltre ricevuto numerosi premi tra cui 3 MTV VMA e 2 MTV EMA.

Sfortunatamente non sono stati condivisi ulteriori dettagli sul film che uscirà probabilmente l’anno prossimo ma siamo curiosissimi su come la neo regista riuscirà nell’impresa.