Taylor Swift sarà inserita nella playlist dei supereroi Marvel?

In molti si chiedono se Taylor Swift sarà mai inserita nella playlist dei super eroi della Marvel? Leggiamo i dettagli che abbiamo scoperto in merito.

Non può esserci un film senza musica, in quanto le scene senza motivetti risulterebbero piatte e noiose. Ovviamente chi gestisce la soundtrack della pellicola cerca canzoni che hanno una certa assonanza con lo stile della storia. In molti si sono chiesti come mai Taylor Swift, nonostante il suo successo, non compaia mai con le sue canzoni in qualche film della Marvel? È possibile inserire la “sua voce” in qualche playlist di qualche super eroe? Scopriamolo insieme.

È tornato l’amore tra Taylor Swift e Harry Styles?

Durante la cerimonia ai Grammy, i due ex fidanzati, Taylor Swift e Harry Styles si sono avvicinati qualche minuto per parlare. Questa chiacchierata ha fatto “impazzire i fan”, i quali hanno immediatamente fantasticato su di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Sono state fatte molte parole in merito, ma ecco giungere la velocità da un utente tiktoker, il quale con pazienza ha analizzato ogni singola parola del labiale tra i due.

Spiacenti di comunicare che non c’è stato nulla di tenero tra Taylor e Harry, semplicemente il cantante ha comunicato alla collega dei problemi tecnici per quanto riguarda la scenografia che aveva ideato con il corpo di ballo. Infatti, il palco avrebbe dovuto ruotare in ambo le direzioni, peccato che poco prima di esibirsi, il cantante ha notato che girava solo da un lato.

Quindi con tanta improvvisazione e professionalità, il cantante e i suoi ballerini hanno modificato “al volo” la coreografia, rendendola idonea alla situazione. Svelato quindi il mistero della vicinanza dei due, una semplice chiacchierata tra amici, niente di più.

Perché Taylor Swift non è presente nei film Marvel?

In molti si sono accorti che nessuna delle canzoni finora cantante da Taylor Swift, sono state inserite nella playlist di qualche super eroe del mondo Marvel. Riuscirà mai Taylor ad esistere in questo mondo fantasy?

Per il momento sono stati inseriti diversi brani nei film dei loro super eroi, facendo entrare ufficialmente diversi artisti nel Marvel Cinematic Universe, per il momento la Swift non appare perché il suo genere si discosta molto dalla storia dei film. Per prima cosa all’inizio le canzoni di Taylor erano più sul genere country, adesso si è spostata nel mondo pop, ma il suo pubblico è per la maggior parte formato da adolescenti.

L’età del pubblico della Marvel è vasta, probabilmente i produttori hanno paura che il pubblico non si rispecchierebbe nei suoi brani, anche se con le nuove fasi che stanno per partire, le storie introducono protagoniste femminili, quindi mai dire mai. I fan di Taylor Swift possono ancora sperare che la loro beniamina approdi nel mondo dei super eroi.