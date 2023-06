Fred De Palma e Ana Mena di nuovo insieme: Melodia Criminal

I cantanti Fred De Palma e Ana Mena sono finalmente tornati insieme in vista dell’estate: ecco il risultato di questa unione.

I fan di Fred De Palma e Ana Mena faranno sicuramente i salti di gioia davanti alla notizia che i due sono finalmente tornati insieme. Dopo quattro anni, infatti, torneranno a incidere una canzone insieme: lo hanno annunciato a Battiti Live, dove hanno annunciato che dopo il successo di Una volta ancora, sono ormai pronti a comporre insieme una nuova hit estiva.

Entrambi sono certamente due tra gli artisti più noti nel panorama della musica italiana. Fred De Palma è nel settore dal 2008 e il suo vero nome è Federico Palana. Ha pubblicato il suo primo album nel 2012, F.D.P. e da allora il successo è continuato, anno dopo anno e brano dopo brano. Tra i suoi singoli più noti ci sono Paloma – in coppia con Anitta -, Ti raggiungerò e Romance, a cui ha collaborato anche Justin Quiles.

Ana Mena invece è più giovane (ha 8 anni in meno), ma ha già tantissima esperienza. Cantante spagnola, ha lavorato prevalentemente nel suo Paese d’origine per i primi anni di attività ed è diventata molto nota in Italia soprattutto grazie alla partecipazione a Sanremo nel 2020 e nel 2022.

Fred De Palma e Ana Mena, arriva Melodia Criminal

Durante la partecipazione alla scorsa puntata di Battiti Live, Fred De Palma e Ana Mena hanno annunciato che torneranno a lavorare insieme in vista dell’estate. La loro intenzione è quella di pubblicare un nuovo singolo, che sperano replicherà (se non supererà addirittura) il successo di Una volta ancora, che cantavano insieme nel 2019.

Durante il programma musicale hanno presentato in anteprima assoluta il nuovo brano, che si chiama Melodia Criminal. La loro esibizione ha immediatamente convinto il pubblico, che ha già dimostrato di apprezzare il nuovissimo pezzo. La canzone parla ovviamente di una storia d’amore ormai conclusa e di due ex amanti che guardano con nostalgia al passato, sperando di non dimenticare il tempo trascorso insieme.

L’esibizione della coppia è stata immediatamente filmata e condivisa su tutti i social, in particolare su Instagram e Twitter, dove i fan sono arrivati immediatamente riempiendo i video di commenti. Dopo questa nuova canzone e la riconciliazione lavorativa di Fred De Palma e Ana Mena possiamo dirlo ufficialmente: l’estate è arrivata.