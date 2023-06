Mortal Kombat 2: iniziata la produzione del live-action

La produzione del film in live-action è stata avviata.

Avviata la fase di produzione del prossimo film live-action Mortal Kombat 2. Ormai diverso tempo fa era stato annunciato il live-action di Mortal Kombat 2, un progetto di NewLine Cinema con distribuzione di Warner Bros Pictures. A distanza di mesi, sono state finalmente avviate le fasi di produzione di quello che rappresenta il sequel del film del 2021 diretto da Simon McQuoid Mortal Kombat.

Avviata la produzione di Mortal Kombat 2

La produzione di Mortal Kombat 2 è ufficialmente iniziata. Ad annunciarlo, tramite il proprio profilo Twitter, è stato il produttore Todd Garner. Quest’ultimo, anche tenendo conto dello scarso successo ottenuto dal primo film del 2021, ha tenuto ad assicurare l’impegno di tutto il team nel cercare di realizzare una versione live-action il più convincente possibile di Mortal Kombat.

Per quanto riguarda le riprese, queste si svolgeranno in Australia, per la precisione ai Village Roadshow Studios. Non è invece ancora nota la data di uscita della pellicola.

Alla regia di questo Mortal Kombat 2 scritto da Jeremy Slater ci sarà ancora una volta l’australiano Simon McQuoid.

Il cast del film

Il cast di Mortal Kombat 2 vedrà il ritorno di Lewis Tan come Cole Young e di Jessica McNamee come Sonya Blade. In aggiunta vi sono Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks come Jax e Ludi Lin come Liu Kang.

I due storici personaggi del franchise Sub-Zero e Scorpion sono interpretati rispettivamente da Joe Taslim e da Hiroyuki Sanada, mentre il ruolo di Kung Lao è toccato a Max Huang.

Il sequel live-action sarà però caratterizzato anche dall’introduzione di nuovi personaggi. Adeline Rudolph, Tati Gabrielle e Martyn Ford interpretano rispettivamente Kitana, Jade e Shao Kahn, mentre nei panni di un altro importantissimo personaggio come Johnny Cage vi sarà Karl Urban, celebre non solo per il ruolo di Eomer nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson ma anche per quello di William Billy Butcher nella serie di Amazon Prime Video The Boys.

Il film del 2021

La speranza di tutti coloro che sono appassionati alla nota saga videoludica di Mortal Kombat è quello di poter finalmente assistere ad una degna trasposizione cinematografica del videogioco. Il Mortal Kombat di Simon McQuoid del 2021, come già detto poco sopra, ha ottenuto infatti uno scarso successo non solo di critica ma anche a livello commerciale, con soli 42 milioni di dollari incassati in Nord America e altri 41 nel resto del mondo.