Mike Flanagan e Stephen King insieme per un horror

Mike Flanagan ha ottenuto la benedizione da Stephen King in persona per la realizzazione di una serie tv horror basata su uno dei romanzi del re del genere “pauroso”.

Non è facile portare sullo schermo la storia narrata nei romanzi, in quanto sulla carta funziona tutto perfettamente, ma non è detto che la medesima storia possa essere realizzata anche con attori in carne e ossa.

Proprio per questo motivo è un grande onore per Mike Flanagan poter collaborare con Stephen King in persona, il quale è soddisfatto del progetto che vuole realizzare con uno dei suoi romanzi più famosi e amati di sempre.

I lavori da “brivido” di Flanagan

Quando si parla di Mike Flanagan si pensa subito al maestro dell’horror della televisione. Dopo un inizio un po’ acerbo con film che non inserisce particolarmente volentieri nel suo curriculum, in seguito, è riuscito a decollare. Adesso nessuno lo batte più, se c’è di mezzo il suo nome, la qualità è assicurata.

Lo ricordiamo principalmente in serie tv quali Hill House, Midnight Mass, ecc. o pellicole da “coprirsi gli occhi” come per esempio Oculus, Gerald’s Game e Doctor Sleep. La particolarità di Mike è quella di riuscire a portare sullo schermo anche le storie dei romanzi più irrealizzabili, rimanendo comunque fedele alla trama e ottenendo diversi riconoscimenti.

Non è la prima volta con King

È stato confermato il prossimo progetto che vuole realizzare Mike Flanagan, cioè ideare una serie tv horror basata sul romanzo best-seller di Stephen King, La torre nera. La particolarità di questo lavoro è quella di aver ottenuto i diritti, nonché la benedizione, dallo stesso King, il quale è rimasto entusiasta di quello che gli spettatori vedranno in tv.

Questa non è la prima volta che Flanagan dà ulteriore lustro a quello che già i romanzi di King hanno da soli. I due maestri dell’horror sono in perfetta sintonia, quello che King si immagina sulla carta, Flanagan riesce a realizzarlo sul grande schermo. Come tutti i fan ben sanno, King ha odiato quello che ha visto nello Shining di Stanley Kubrick. Anche se questa pellicola è considerata un cult degli horror, non è facile entrare nelle grazie di Stephen.

Sperando quindi che questa sintonia tra i due possa continuare, quello che sappiamo attualmente è che Mike Flanagan ha acquistato i diritti dallo stesso King, la serie tv sarà composta da cinque stagioni, con due film che andranno a chiudere la saga. Non si sa ancora su quale piattaforma di streaming saranno distribuite in anteprima. Sicuramente se il progetto è piaciuto a King, i fan possono stare sereni e attendere novità sulla serie tv de La torre nera.