The Boogeyman: il primo trailer dell’horror tratto da un racconto di Stephen King

The Boogeyman. Uscito il primo trailer dell’horror movie tratto da un racconto di Stephen King e diretto da Rob Savage. Il film è l’adattamento de Il Babau. Ecco il trailer e la data di uscita.

The Boogeyman ci ha non poco sorpreso: per questo film, a dispetto di questi tempi moderni che stiamo vivendo, in cui la produzione dei nuovi film viene affidata alle piattaforme streaming per assicurarsi un bacino d’utenza standard, questa volta invece c’è stato un cambio di idea dalla produzione.

Un film inizialmente pensato per lo streaming e home video, The Boogeyman, il nuovo film tratto dal romanzo Il Babau di Stephen King, e distribuito da 20th Century Studios, avrebbe dovuto debuttare sulla piattaforma di HULU ma che , in seguito agli ottimi esiti dei primi test screening, è stata concessa una primissima uscita al cinema per poi andare in onda in streaming. Infatti il film debutterà prima nelle sale Americane e poi si sposterà su HULU, dove potrà essere visto comodamente da casa.

Il film è previsto al cinema il 2 giugno 2023 e sarà diretto dal regista Rob Savage, specialista di film horror famoso ai fan per Host. Il copione è stato invece scritto da Scott Beck e Bryan Woods, gli stessi sceneggiatori di A Quiet Place con la collaborazione di Mark Heyman, lo sceneggiatore del pluripremiato film Il cigno Nero. Nel cast troviamo invece Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton e David Dastmalchian.

Il successo di The Boogeyman. Trama e info

Il cambio di iter, inizialmente pensato per il solo streaming e ora invece il debutto nelle sale, non è l’unico elemento per cui il film è motivo di interesse. Il film infatti sarà l‘adattamento cinematografico di un racconto dello scrittore internazionale Stephen King, Il Baubau, contenuto nella raccolta intitolata A volte ritornano.

Questo invece ciò che recita la trama del film, semplice ma come tutti i racconti dello scrittore, molto allegorica: “La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sayer, sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto sostegno dal padre, Will, un terapeuta a sua volta alle prese con il dolore e l’elaborazione del lutto. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, porta con sé una terrificante entità soprannaturale che preda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime”.

Un film che sicuramente sarà da recuperare una volta uscito.