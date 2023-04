“Sono 20 anni che vi prendo per il c…!”: la confessione di Flavia Vento | Ha sempre fatto finta

Flavia Vento e la sua verità su quell’atteggiamento per anni dichiaratamente da “svampita”. Ci fa o c’è? Scopriamolo

Da vent’anni gira per i canali dello schermo televisivo in varie vesti. Ne è passato di tempo da Libero il programma condotto da Teo Mammuccari che l’ha resa nota al pubblico generalista per essere la valletta nel cubo di vetro.

Da lì il lancio per altri lidi: attrice, cantante, politica, poetessa, concorrente di reality e chi più ne ha più ne metta. In tutti, la sua partecipazione era sempre caratterizzata da un’aura di “bionda che non balla”, un marchio che ha sempre portato addosso, dapprima contestandolo e ora accettandolo e mettendoselo addosso con una certa ironia.

Del resto come dimenticare le sue gaffe, soprattutto ai tempi della candidatura in politica per il partito de La Margherita.

Fu Lucignolo, il programma di satira, a metterla in difficoltà nel 2014 con una serie di domande insidiose per una che della cultura di certo non ha fatto il suo baluardo. E pensare che avevano anche voluto facilitarla con una semplice questio sui monumenti della sua città, Roma, cui Flavia Vento aveva risposto con un forte rammarico per “i problemi logistichi” dell’Anfiteatro Flavio che, a suo dire, aveva “questo pavimento che sta per crollare”. E sul Milite Ignoto? Neanche a dirlo: “Non so chi sia, non ci sta scritto sopra. Aspetta che chiedo…”. Insomma aveva inanellato una serie di scivoloni da far rabbrividire la maestra elementare.

Ma ora il mistero è svelato: sono vent’anni che…

”Sono 20 anni che prendo per il c…! Sono più intelligente di quello che pensate”: Flavia Vento ha dichiarato a Gente in una recente intervista, ammettendo come questo suo atteggiamento sia tutto studiato a tavolino.

“Sono molto più intelligente di quanto poteste, potreste, pot… No, aspetta. Come si dice?”. Ed è il giornalista a suggerirle la forma verbale giusta per uscire dall’empasse. La showgirl continua: “Ecco, giusto. Possiate immaginare!”. E niente, sembra proprio imprigionata nel ruolo della svampita, a quanto pare.

La passione per gli ufo e per…Tom Cruise

La Vento poi si lancia sulla vita oltre la Terra: “Io gli Ufo li ho visti davvero, e poi mi sono anche documentata. Il nostro Dna viaggia a una frequenza di hertz che viene influenzata dai suoni. Poi ci sarebbe il discorso dei pleiadiani, che sono di nascosto su questa Terra per proteggerci, e i rettiliani, che sarebbero i governanti, quelli che lavorano per il male. Non credo che altre forme di vita extraterrestre vogliano distruggerci. Però se pensiamo che fra 30 anni saremo troppi su questa Terra, un po’ di timore che qualcuno voglia sfoltire viene”. Insomma, sul tema sembra davvero documentata.

E infine per la vita sentimentale, lei stessa ha dichiarato che la sua ormai decennale castità potrebbe essere interrotta soltanto per una mission impossible con il suo amato Tom Cruise. E quindi non le rimane che aspettare e sperare…