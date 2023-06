Selvaggia Lucarelli e il compagno avvistati alla Milano Fashion Week | Le foto

La giornalista e il suo compagno sono stati avvistati alla Milano Fashion Week. Ecco cosa hanno fatto.

La giornalista e opinionista italiana, Selvaggia Lucarelli è stata avvistata in compagnia del suo ragazzo Lorenzo Biagiarelli in un’occasione mondana come quella della Milano Fashion Week. Camminata spedita davanti alla moltitudine di fotografi appostati lì per l’occasione della settimana della moda più importante d’Italia, che ovviamente li hanno paparazzati insieme mentre andavano verso la sfilata di Valentino che avrebbe inaugurato la Fashion Week per quanto riguarda la moda Uomo primavera-estate 2024.

I due, quasi spensierati, davanti a tutti si dimostrano innamorati e complici, sicuramente ancor più legati dopo il loro libro scritto a quattro mani da entrambi intitolato Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti. Infatti la giornalista e blogger di 48 anni e il social chef, volto di E’ sempre Mezzogiorno di 33 anni, si sono mostrati più affiatati di sempre.

I giri per Milano

Selvaggia Lucarelli per l’occasione della Fashion Week, per le strade della città mentre si recava con il suo ragazzo, Lorenzo Biagiarelli, alle numerose sfilate previste per la città, indossava un abito sottoveste color viola di raso, sandali con zeppa gialli e un soprabito nero.

Lui invece più casual: camicia fantasia aperta, una t-shirt bianca e collane etniche a spezzare il contrasto della camicia. Poi la classica accoppiata jeans e sneakers. I due si sono soffermati più volte sulle proposte del nuovo brand di Valentino, The Narratives che si propone di raccontare l’idea di masolinità del direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli. La coppia infatti si è diretta verso il luogo della sfilata che si sarebbe tenuta nel cortile dell’Università Statale di Milano in via Festa del Perdono e hanno assistito all’evento insieme a studenti e professori, celebrities e professionisti del settore: i modelli sfilavano e mostravano un’arte ancora del tutto incompresa dai più. Un’attività all’insegna del romanticismo puro: saper apprezzare l’arte insieme.

Sia Selvaggia Lucarelli che Lorenzo Biagiarelli sembrano apprezzare la virata di Valentino per la nuova stagione maschile e non hanno potuto esentarsi dal notare che lo stilista abbia voluto omaggiare il romanzo Una vita come tante dell’autrice Hanya Yanagihara poiché all0interno dell’intera collezione vi è una frase appartenente alla scrittrice: “We are so old, we have become young again” che tradotto significa: “Siamo così vecchi che diventeremo giovani di nuovo”.