Intervista con il vampiro: il regista spiega il casting di Tom Cruise

Il regista Neil Jordan ha spiegato il perché della scelta di Tom Cruise come interprete di Lestat in Intervista col vampiro del 1994.

Il regista Neil Jordan ha spiegato la sua controversa scelta di Tom Cruise per il ruolo del vampiro Lestat nell’adattamento del 1994 di Interview With The Vampire. Il film è basato sul bestseller del 1976 di Anne Rice e segue la storia di Louis de Pointe du Lac, interpretato da Brad Pitt, che racconta la sua vita da vampiro a un giornalista moderno. Quando Cruise è stato scelto per il ruolo di padre vampiro e compagno immortale di Pitt, la scrittrice Anne Rice si è opposta alla decisione e ha suggerito altre opzioni, tra cui l’attore britannico Julian Sands, all’apice della carriera in quegli anni.

La scelta del regista e i parallelismi tra la vita di Tom e quella del vampiro

Il regista, opponendosi al volere di Anne Rice, ha evidenziato la potenzialità di Tom Cruise, a detta sua perfetto per quella parte. Inoltre, il cineasta Jordan ci ha tenuto a sottolineare il parallelismo tra Tom Cruise, diviso tra l’essere una star di fama mondiale e essere un vampiro immortale.

Ho anche visto, suppongo, che la vita di Tom, all’epoca la più grande star del mondo, deve ritirarsi nell’ombra perché non può esporsi troppo. Ho visto una sorta di parallelo tra la vita di un vampiro e la vita di una stella molto, molto grande, mettiamola così.

Quando Anne Rice si dovette ricredere su Tom Cruise

L’interpretazione di Tom Cruise di Lestat in Intervista col vampiro se la ricordano proprio tutti. Difficile da credere, ma c’è stato un periodo in cui Anne Rice non era nettamente convinta delle potenzialità di Tom. Dopo mesi di attesa per annunciare chi avrebbe interpretato Lestat, i fan delle opere originali di Anne Rice erano molto curiosi su chi avrebbe recitato. Prima che il primo libro fosse ufficialmente pubblicato, i piani per un adattamento cinematografico della serie erano in cantiere e i lettori di Rice speculavano sui possibili interpreti quando Neil Jordan assunse la regia nei primi anni ’90.

Tom Cruise ha donato al personaggio di Lestat un carisma disinvolto e un’arroganza sicura di sé che hanno persino convinto Anne Rice, nonostante i suoi dubbi molto pubblici e vocali, che fosse l’attore giusto per il ruolo. Quando l’autrice ha finalmente visto il film, molti dei suoi lettori hanno ritrattato le loro precedenti dichiarazioni, e Rice stessa ha chiamato la star per scusarsi e ammettere di aver avuto torto. Oggi, a distanza di anni, la performance di Cruise è ancora considerata una delle sue interpretazioni più memorabili di tutta la sua carriera.