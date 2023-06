La faida tra Liam e Noel Gallagher sta per finire?

Liam Gallagher ha esortato il fratello Noel a porre fine alle ostilità prima di fare una confessione scioccante. Scopri che è successo.

Liam Gallagher dice che sta pazientemente aspettando vicino al telefono che suo fratello Noel lo chiami in modo che possano finalmente ricucire la loro relazione. I famosi fratelli rock star, si sono lasciati nel 2009 portando alla fine la loro band, gli Oasis, con il 56enne Noel che ha lasciato poche ore prima che la band si esibisse sul palco e poi ha rilasciato una dichiarazione che non poteva più lavorare con il vecchio Liam, che ormai ha 50 anni.

Successivamente i fratelli si sono presi di mira l’un l’altro tramite titoli, interviste e social media in un continuo punzecchiarsi che sembrava non avere mai fine e intanto alimentava la stampa scandalistica, ma ora Liam sembrerebbe che voglia riconciliarsi con suo fratello. I fratelli sono i figli di Peggie e Thomas Gallagher e Liam vuole ricucire la sua relazione con suo fratello in modo che sua madre possa vederli di nuovo insieme. Ecco cosa ha detto.

Liam vuole fare pace

Parlando con DJ Jo Whiley su Radio 2, Liam ha dichiarato: “Il ragazzo” riferendosi a Noel, “è stato chiamato molte volte per riunire la band.”

“Succede solo che questa volta lo vuole quando ha un album in uscita. Per come la vedo io, non lo chiamerò, mi chiamerà lui. Voglio che chiami. Sarebbe bello per mia madre. Non mi importa della band. Sarebbe bello che due fratelli parlassero, almeno per mia madre. Le famiglie non si sono viste e i miei figli non hanno visto i suoi figli, io non ho visto i suoi figli, sarebbe fantastico. E poi forse potremmo rimettere insieme la band o forse no, ma sarebbe carino.”

Tuttavia, c’è un’altra ragione per cui Liam sta aspettando che Noel lo chiami, ed è perché ha perso da tempo i dettagli di contatto di suo fratello. Liam ha detto: “Non siamo stati insieme in una stanza per così tanto tempo. Il ramoscello d’ulivo gli è stato offerto molte volte. Ma no, non l’ho chiamato personalmente no, non ho il suo numero.”

Il fatto che Liam non abbia il numero di telefono di Noel potrebbe in qualche modo spiegare perché ha colpito così tanto suo fratello tramite i social media. Proprio il mese scorso, il fratello minore si è scagliato contro Noel con una serie di feroci tweet, scatenati dal fatto che aveva definito Liam un “codardo” durante un’intervista radiofonica. Noel ha detto a talkSPORT: “Voglio dire, dovrebbe chiamarmi. Ne parla sempre, avresti pensato che ormai avesse una specie di piano. E se ha un piano, dovrebbe parlare con me. Non mi parla perché è un codardo. “.