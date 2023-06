Il flirt di Sainato con un uomo di fama internazionale: chi è

Spunta il gossip su Gian Maria Sainato che, mentre è naufrago a L’Isola, è oggetto di uno scoop di Dagospia

Gian Maria Sainato avrebbe fatto outing nel 2020 ospite da Barbara D’Urso, dichiarando la sua omosessualità. Ora, la sua partecipazione a L’Isola dei famosi sta rimettendo in discussione l’orientamento sessuale del concorrente che si sarebbe invece dichiarato bisessuale.

Dopo essersi esposto con l’ex suor Cristina, affermando che gli sarebbe piaciuto frequentarla, i dubbi in effetti avevano assalito i fan del modello e poi sarebbe stato proprio lui, in un’altra occasione, a svelare l’attuale condizione.

E così in questi giorni è spuntato all’orizzonte uno scoop di Dagospia, che ha rimesso in gioco l’omosessualità del naufrago. Sembra che in passato Sainato abbia avuto un flirt con un uomo famoso in tutto il mondo. Di chi stiamo parlando?

Il flirt con un uomo conosciuto a livello mondiale

L’indiscrezione, come detto, arriva da Ivan Rota che, per Dagospia, ha svelato un retroscena sulla vita privata del concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, che sta facendo incuriosire tutti gli spettatori del reality.

Gian Maria durante una recente discussione con la naufraga Pamela Camassa ha svelato di essere bisessuale, ma non ha mai parlato delle sue esperienze pregresse, mantenendo per sé dettagli e indiscrezioni sulla sia vita privata. Secondo quanto emerso dallo scoop, Gianmaria avrebbe avuto un flirt con un uomo importante e conosciuto in tutto il mondo.

L’innominato partner

Rota ha preferito lasciare gli utenti con l’acquolina in bocca, creando la giusta suspense sulla notizia e non ha svelato il nome del partner di cui ha fatto menzione.

“Vi diciamo in esclusiva che Sainato ha avuto una liaison con un artista multimediale conosciuto in tutto il mondo. Aiutino: indossa spesso pantaloni corti anche in serate chic”, scrive Ivan Rota per Dagospia. Del presunto uomo famoso del suo passato, Sainato non ha mai parlato durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2023. Il naufrago non si espone mai totalmente sulla propria vita sentimentale e, a due puntate dal gran finale, ancora non è stata fatta alcuna rivelazione interessante. Sarà Ilary Blasi a riuscire nell’intento? Nel frattempo il web è impazzito nella caccia all’uomo sconosciuto e i commentatori si stanno divertendo a tirare ad indovinare. Vedremo se alla fine ci sarà un responso oppure il tutto rimarrà coperto dall’anonimato. Confidiamo nelle prossime puntate del reality e non resta quindi che vedere gli ultimi appuntamenti con L’Isola per scoprirlo.