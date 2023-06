Anthony Hopkins contro Thor e i film Marvel: “Recitare non aveva senso”

L’attore Anthony Hopkins ha fortemente criticato la saga di Thor e, in generale, i film Marvel, che starebbero “inghiottendo” l’intera Hollywood. Ecco le sue parole.

Anthony Hopkins l’ha dichiarato senza troppi giri di parole: la Marvel sta trasformando l’intero sistema di Hollywood e non in senso positivo. L’attore, quindi, ha deciso di allontanarsi dalla famosa casa di produzione dopo aver recitato in diversi film della saga di Thor, dove ha interpretato il dio Odino.

Senza dubbio, è uno degli attori più famosi di sempre, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua bravura e il suo talento nella recitazione. Probabilmente, il ruolo per cui è più noto è quello del serial killer e psichiatra Hannibal Lecter, affascinante cannibale nato dalla penna di Thomas Harris. Lo ha interpretato per tre film, dal 1992 al 2002: Il silenzio degli innocenti, Hannibal e Red Dragon. Per Il silenzio degli innocenti ha anche vinto l’Oscar.

L’attore è poliedrico e si è messo alla prova in generi e personaggi diversi. Così, ha anche provato il mondo dei super eroi e nel 2011 è entrato nell’universo Marvel. Tuttavia, oggi non la ricorda come una bella esperienza. Anzi, l’ha fortemente criticata.

Anthony Hopkins, contro Marvel, Thor e green screen

Anthony Hopkins ha interpretato Odino in Thor nel 2011, Thor: The Dark World nel 2013 e Thor: Ragnarok nel 2017, ma non ricorda positivamente nessuna di queste tre esperienze. Durante un’intervista per il New Yorker, ha rivelato che secondo lui la Marvel sta divorando il mondo dei film e il sistema hollywoodiano, lasciando poco spazio agli altri progetti.

“Mi hanno messo un’armatura, mi hanno messo la barba. ‘Siediti sul trono, grida un po” mi hanno detto. Ma non c’era un trono. Se sei seduto davanti al green screen, non vedo il senso di recitare” ha dichiarato al famoso giornale. Quindi, sembrerebbe che l’artista non volesse tanto criticare la Marvel in sé, ma piuttosto le nuove tecnologie utilizzate in campo cinematografico. Secondo lui, quindi, il green screen non permetterebbe un vero coinvolgimento dell’attore nella trama e nel personaggio chiamato a interpretare.

Tuttavia, ha voluto ricordare che Thor ha avuto un impatto importante per la sua carriera. Nel 2011, infatti, stava pensando di ritirarsi e solo l’offerta del regista Kenneth Branagh del ruolo di Odino lo ha convinto a non farlo. “Branagh mi ha restituito gli strumenti per lavorare. Stavo per arrendermi, davvero. Ma vedi, [Branagh] non te lo permette […] Il suo entusiasmo, il suo atteggiamento è così positivo che tira fuori il meglio di tutti“. Il prossimo ruolo dell’attore è l’imperatore Vespasiano nella serie Those About to Die.