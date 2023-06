Elettra Lamborghini: la replica agli hater sulle presunte protesi agli addominali

La risposta stizzita della cantante e conduttrice alle critiche.

Elettra Lamborghini ha voluto rispondere alle critiche mosse nei suoi confronti da parte degli hater. Elettra Lamborghini all’attacco degli hater. La cantante e conduttrice televisiva italiana ha voluto mostrare pubblicamente tutto il suo disappunto per le critiche che sono state mosse nei suoi confronti in merito alle sue presunte protesi agli addominali. Ecco di seguito le sue parole.

Elettra Lamborghini: la sua risposta agli hater

Secondo molti dei follower di Elettra Lamborghini su Instagram, quest’ultima avrebbe le protesi agli addominali. Una insinuazione che non ha lasciato di certo indifferente la showgirl e cantante, che ha scelto di non restarsene in silenzio di fronte a questo tipo di commenti.

La Lamborghini ha dunque voluto replicare rispondendo in maniera piuttosto scontrosa e piccata, giurando di non avere tali protesi agli addominali. Ecco qui di seguito alcune delle sue parole in risposta al commento di un utente:

“Ma tu hai la segatura nel cervello? Ma pensi che si possano mettere le protesi ovunque? Adesso spiegami, no perché vorrei capire, secondo te me le hanno fatte entrare dal c..o le protesi dato che non ho nemmeno uno squarcio o una cicatrice nella pancia? Tesoro ti dò un consiglio, studia prima un po’ la materia se proprio e poi torna una volta che sarai più informato. Ok gioiellino?”

Altri fan hanno poi voluto porre l’attenzione tramite altri commenti sull’incredibile dimagrimento a cui è andata incontro la Lamborghini. La cantante ha dunque risposto nel seguente modo:

“Sono diversi mesi che mi spacco letteralmente di allenamenti più di una volta al giorno, ho perso peso come perdono peso tutte le persone di questo mondo, mangiando di meno e allenandomi di più“.

Il tour di Elettra Lamborghini

Da pochi giorni è disponibile su YouTube la nuovissima canzone di Elettra Lamborghini dal titolo di Mani in alto, singolo che fa parte del suo nuovo album Elettraton.

Elettraton è il secondo disco di inediti della Lamborghini, pubblicato dalla casa discografica Island Records/Universal Music Italia e già disponibile presso tutti gli store digitali oltre che in formato CD nei tradizionali negozi.

L’uscita dell’album coincide con l’Elettraton Instore Tour, che è iniziato lo scorso 2 giugno a Roncadelle e che proseguirà lungo tutte le principali città italiane dal Nord al Sud. Dopo la fine del tour dedicato all’incontro con i suoi fan, avrà poi inizio il vero e proprio Elettraton Tour, che avrà inizio il primo luglio a Sassuolo per poi terminare il 10 settembre a Campanedda in Sardegna.