Christian Bale: dopo Thor, potrebbe tornare nel mondo Marvel

L’attore pluripremiato Christian Bale ha lasciato dichiarazioni interessanti: potrebbe tornare a lavorare nel mondo MCU dopo l’acclamato Thor – Love and Thunder.

Il villain Gorr è il macellatore di dei apparso nel quarto film di Thor nelle vesti di suo antagonista. Interpretato magistralmente da un immenso Christian Bale, il pubblico ha apprezzato tantissimo. Fonti certe dichiarano che durante la promozione del film, a cavallo tra il 2021 e il 2022, Bale ha detto che ignorava completamente il mondo Marvel e non aveva bene in mente come fossa composta tutta l’MCU. Dopo la lunga esperienza con Batman, Bale si è affacciato in un nuovo universo in cui interpreta un cattivo davvero spietato.

Sul suo ruolo di Gorr, di cui si è ritenuto successivamente fiero del personaggio, inizialmente ha detto che fece l’errore di cercarlo su Google:

Ho fatto l’errore di googlarlo su internet e, dannazione, nei fumetti se ne va in giro tutto il tempo in perizoma! Ho addirittura iniziato a pensare che non avevano coinvolto la persona giusta. Fortunatamente, Taika non voleva il perizoma.

Christian Bale nei panni di Gorr

La parentesi con Gorr ha significato molto per l’attore, tanto da valutare una possibile collaborazione futura tra le parti. Il personaggio di Gorr, estremamente vendicativo, è una figura che ha tenuto testa a Chris Hemsworth, Thor. La sua mission è quella di annientare le vite di tutte le divinità che incrocia sul suo percorso, compreso Thor. Nello spazio cronologico e temporale, nel quarto film di Thor ci troviamo nella sofferta e dolorosa fase 4 e in particolare in uno degli ultimi film. Da poco si è conclusa laAvengers: Endgame. Thor, deluso e affranto, è alla ricerca del suo posto nel mondo, ma deve combattere contro un cattivo che potrebbe essere dannoso per tutti i supereoi MCU.

Christian Bale ancora interessato all’ MCU? Con il finale di Thor il personaggio di Gorr può ritenersi consumato: è stato annientato e, poco prima di svanire nel nulla, ha chiesto Thor di occuparsi di sua figlia, mostrando un po’ di umanità fino a quel momento non pervenuta. Adesso, dato che è impossibile un ritorno di Gorr (anche se con la Marvel tutto è possibile), ci si è chiesto come e quando Christian Bale potrebbe tornare nell’ MCU. L’attore ha dichiarato che sarebbe onorato di tornare nell’universo dei supereoi, ma ad una condizione: che si sposi il giusto progetto e il giusto ruolo. Bale ha lasciato dichiarazioni all’ Entertainment Tonight, dicendo che potrebbe valutare il nuovo progetto: Una buona storia è una buona storia. Così come buon personaggio o un buon regista, sai, se si tratta di qualcosa di interessante. Inoltre, i miei figli dicono che non sono autorizzato a dire no a prescindere. https://www.solocine.it/wp-content/uploads/2022/12/Marvel-Studios-Thor_-Love-and-Thunder-_-Official-Trailer.mp4 In Thor: Love and Thunder, Gorr risulta essere sopraffatto dal potere e questa sua difficoltà si ripercuote anche nel suo aspetto fisico, dalle sembianze poco umanoidi. Potrebbe interpretare un nuovo personaggio, magari in vesti da umano, nella Fase 5? Vedremo!