Locked: il nuovo action thriller con Anthony Hopkins e Glen Powell

Il nuovo action thriller di Sam Raimi, Locked, promette ai fan un film adrenalinico che non si può non guardare. I due protagonisti della storia saranno Anthony Hopkins e Glen Powell.

Ci sono quei nomi che invogliano a guardare un film solo perché sai che loro parteciperanno alla storia. I grandi del cinema, quelli che sono famosi in tutto il mondo, vista la loro esperienza, quando si interessano ad una pellicola è solo perché la ritengono una buona storia.

Proprio per questo, quel determinato film merita di essere visto. Ecco perché dopo aver saputo che il grande Anthony Hopkins in persona, reciterà nel film di Sam Raimi insieme a Glen Powell, in Locked, siamo ancora più ansiosi di vederlo.

Quella trama “al cardiopalma” che promette una storia eccezionale

Locked è il nuovo film action thriller di Sam Raimi, remake del rinomato thriller argentino intitolato 4×4. Il film di Raimi sarà prodotto dalla sua casa produttrice, Raimi Productions. La sceneggiatura è stata affidata a Michael Arlen Ross, mentre della regia se ne occuperà David Yarovesky, famoso per il film fantasy/horror Nightbooks.

In Locked troveremo due nomi d’eccezione, il due volte premiato all’Oscar, Anthony Hopkins e l’interprete a fianco di Tom Cruise in Top Gun: Maverick, Glen Powell, i quali hanno firmato da poco il ruolo da protagonista, secondo le indiscrezioni pubblicate da Deadline.

Per il momento non ci sono altre notizie in merito al film, se non la trama ufficiale: “Locked ruota attorno a un ladro che irrompe in un SUV di lusso, solo per rendersi conto di essere incappato in una trappola complessa e mortale tesa da una figura misteriosa”.

Le parole di Raimi

Il nuovo film action thriller prodotto da Sam Raimi, Locked, remake del film thriller argentino, 4×4, ha entusiasmato talmente tanto i due attori principali, Anthony Hopkins e Glen Powell, che non ci hanno pensato un attimo e hanno firmato subito per il ruolo da protagonisti.

Sam Raimi è talmente entusiasta del suo nuovo film che ha rilasciato questa dichiarazione con parecchia enfasi:

“La sceneggiatura era così buona da riuscire a interessare Anthony Hopkins, che per la mia generazione è praticamente il più grande attore di sempre. Il personaggio di Glen ha un’anima che si rivela lentamente man mano che il film va avanti. Sembra che sia solo un ladro, qualcuno a cui non importa degli altri, ma man mano che il film procede, ti rendi conto che ha una moglie e un figlio che ama e ha subito un torto, e tutta questa esperienza gli dà la possibilità di riflettere su come li ha trattati e su come ha vissuto la sua vita rispetto a loro. Perché la sua fine è prossima. Il personaggio di Sir Anthony Hopkins gli ha detto che questo sarà tutto per lui, e quindi il guardare al passato è un elemento chiave nel corso di questa avventura. Ma alla componente emotiva si affianca la tensione, un viaggio da brivido senza sosta con personaggi al centro a cui impari a interessarti. Sarà un’esperienza molto soddisfacente per il pubblico”.