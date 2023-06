Pesci Piccoli: trama, trailer e cast della serie dei The Jackal

La trama, il trailer e il cast della serie Amazon Prime Video.

Pesci Piccoli è la nuova serie dei The Jackal in arrivo su Amazon Prime Video. Questo giovedì 8 giugno sbarca su Amazon Prime Video una nuovissima serie dei The Jackal dal titolo di Pesci Piccoli. Una serie che promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con l’ironia e la simpatia tipiche del simpatici personaggi che compongono il gruppo. Ecco di seguito la trama, il trailer e il cast della serie.

La trama di Pesci Piccoli

La trama di Pesci Piccoli si basa sulle giornate lavorative di una piccola agenzia di comunicazione di provincia. I pesci piccoli del titolo consistono per la precisione nei clienti non propriamente prestigiosi che tale agenzia è comunque tenuta in qualche modo a servire e ad accontentare. A fare da sfondo alle vicende la città di Napoli, più precisamente la zona di periferia della stazione Gianturco.

Il titolo, che per esteso consisterebbe in Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget fa riferimento però anche gli stessi Jackal, da tempo sulla cresta dell’onda e in grado di raggiungere un’enorme popolarità grazie ai propri video e alle proprie esperienze nel mondo dello spettacolo ma che nonostante ciò si sentono ancora “dei pesci piccoli in un mare di pesci grandi“, citando le parole di Fabio Balsamo.

Tornando alla trama, i protagonisti sono Ciro, Fabio, Fru e Aurora, dei ragazzi che cercano di gestire tra un problema e un altro la propria agenzia di comunicazione. La vita professionale e lavorativa dei quattro viene però improvvisamente sconvolta dall’arrivo sul loro posto di lavoro di una manager che sembra avere l’intenzione di rinnovare in maniera profonda le abitudini dell’intera agenzia.

L’intera serie rappresenta se vogliamo una sorta di riferimento ad una popolarissima serie dello stesso tipo come The Office. Queste le dichiarazioni al riguardo da parte di Francesco Ebbasta:

“La serie ha tanti riferimenti a sitcom con cui siamo cresciuti. Non possiamo fare a meno di confrontarci anche con i mostri sacri della comicità italiana, che spesso ha un amaro di fondo e che spesso racconta un disagio. Perché l’italiano ha bisogno di ridere anche di sé stesso. Poi però ci prendiamo anche molte libertà. Il quinto episodio è quello più drama, quello più assurdo invece è il sesto“.

Il trailer di Pesci Piccoli

La prima stagione di Pesci Piccoli è disponibile questo 8 giugno su Amazon Prime Video già con tutti e sei gli episodi.

Ecco qui di seguito il trailer della serie prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Amazon Prime Video:

Il cast di Pesci Piccoli

Il regista di Pesci Piccoli è Francesco Ebbasta, che ha anche co-ideato la serie insieme ad Alessandro Grespan. Autori della sceneggiatura sono invece ancora Ebbasta, Luca Vecchi e Stefano Di Santi.

Per quanto riguarda il cast, questo è composto principalmente da Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Martina Tinnirello e Ciro Priello, ma non mancheranno diverse prestigiose guest star come ad esempio Giovanni Mucciaccia e Achille Lauro.