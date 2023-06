Spider-Man Across the Spider-Verse: nuova clip dal film Marvel

La nuova clip dall’atteso film d’animazione sull’Uomo Ragno.

Il 2 giugno arriva nei cinema Spider-Man Across the Spider-Verse: ecco una nuova clip del film. Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita nei cinema di Spider-Man Across the Spider-Verse, film d’animazione della Marvel sull’Uomo Ragno che rappresenta un sequel dell’acclamato Spider-Man – Un nuovo universo del 2018. A pochi giorni dal suo approdo nelle sale cinematografiche, ecco una nuovissima clip della pellicola.

La clip di Spider-Man Across the Spider-Verse

Spider-Man Across the Spider-Verse è diretto da Joaquim Dos Santos, da Justin K. Thompson e da Kemp Powers, che ha già diretto di recente il film del 2020 della Pixar Animation Studios Soul. La produzione della pellicola è curata da Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad, Christina Steinberg, Alonzo Ruvalcaba e Phil Lord.

In attesa dell’uscita che avrà luogo questo venerdì 2 giugno, i fan possono nel frattempo dare un’occhiata alla clip inedita del film. In particolare, il filmato è incentrato sul personaggio di The Spot, che nella versione originale del film ha la voce di Jason Schwartzman. Nello specifico The Spot, nella versione italiana La Macchia, sta tentando di compiere un furto in un supermercato, trovando però più difficoltà del previsto a causa della difficoltà nella gestione dei propri poteri.

Ecco qui di seguito la clip.

Il cast e la trama di Spider-Man Across the Spider-Verse

Il cast di questo Spider-Man Across the Spider-Verse è composto principalmente da Shameik Moore (Miles Morales), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy), Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae, Luna Lauren Velez, Bryan Tyree Henry, Shea Whigham, Jason Schwartzman, e Daniel Kaluuya.

La trama vede ovviamente al centro Miles Morales, che decide di partire per un’incredibile avventura nel Multiverso insieme a Gwen Stacy/Spiderwoman, a Spiderman 2099 ovvero Miguel O’Hara, a Peter B. Parker e alla Spiderwoman Jessica Drew in compagnia di tante altre versioni dell’Uomo Ragno. Il team di supereroi si ritroverà così a combattere contro una nuova minaccia rappresentata per l’appunto dal temibile Spot.

Il primo capitolo del 2018

Questo Spider-Man Across the Spider-Verse si preannuncia un enorme successo. Merito anche di un primo capitolo che ha conquistato unanimemente pubblico e critica e che si è affermato come uno dei migliori film di animazione degli ultimi anni.

Spider-Man – Un nuovo universo, diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman e uscito nei cinema nel dicembre del 2018, ha colpito per i suoi straordinari effetti visivi e per la profondità della sua trama. In aggiunta, la pellicola ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti, primi fra tutti il premio di miglior film d’animazione sia ai Premi Oscar che ai Golden Globe del 2019.