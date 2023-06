Gli Infedeli: trama, trailer e cast del film con Scamarcio

Trama, trailer e cast del film con Riccardo Scamarcio nei panni del protagonista.

Gli Infedeli è un film del 2020 diretto da Stefano Mordini: la trama, il trailer e il cast del film. Tra le commedie italiane più interessanti uscite nel 2020 rientra di sicuro Gli Infedeli, una pellicola che può essere fatta rientrare all’interno del genere della commedia e che è stata diretta dal regista Stefano Mordini. Ecco qui di seguito la trama, il cast, e il trailer del film, che nella giornata di sabato 3 giugno è stato trasmesso in prima serata su Rai Movie alle ore 21:10.

Gli Infedeli: la trama

Gli Infedeli è una commedia divisa in cinque episodi. Si tratta nello specifico di cinque storie separate le une della altre ma allo stesso tempo complementari. Il tema comune alla base dell’intera pellicola, come ampiamente prevedibile dal titolo, è quello dell’infedeltà.

La trama de Gli Infedeli vuole dunque portare lo spettatore ad intraprendere un viaggio all’interno delle innumerevoli infinite sfaccettature dei matrimoni che anche dopo numerosi anni finiscono con il fallire a causa di tradimenti. L’infedeltà è dunque mostrata in tutte le sue forme possibili, con le varie dinamiche che si rifanno pienamente agli stilemi tipici della commedia all’italiana.

Le storie vedono dunque come protagonisti cinque uomini alle prese con le proprie rispettivi mogli, fidanzate e amanti. In una storia, una moglie mostra tutta la propria gelosia al marito in partenza per le Maldive. In un’altra vicenda al centro vi è una coppia che decide di affrontare un lungo discorso sul tema del tradimento. In un’altra ancora un venditore va a caccia di flirt in occasione di una convention. Le altre due, infine, sono incentrate rispettivamente su una moglie che pensa di aver colto in flagrante il marito intento nel tradirla e su tre mariti infedeli che un giorno vanno insieme a cena per scambiarsi quattro chiacchiere sulle loro vicende amorose.

Gli Infedeli: il cast

Il cast de Gli Infedeli è ricco di nomi di prim’ordine. Protagonista di una delle cinque vicende è Massimiliano Gallo, che a partire da No Problem di Vincenzo Salemme del 2008 ha preso parte ad un considerevole numero di film. Tra i suoi ultimi ruoli vi sono quelli in Il Silenzio Grande di Alessandro Gassmann, Per lanciarsi dalle stelle di Andrea Jublin e in Pinocchio di Matteo Garrone.

Due storie hanno come protagonista Valerio Mastandrea, tra i migliori attori italiani degli ultimi anni. Classe 1972, Mastandrea ha ottenuto nel corso della sua carriera ben undici candidature ai David di Donatello, vincendo il premio in quattro occasioni per La prima cosa bella, Gli equilibristi, Viva la libertà e Fiore. Altre sue importanti partecipazioni sono state anche quelle in Romanzo di una strage, Perfetti sconosciuti, Non essere cattivo, The Place, Euforia, Ride, Figli e Diabolik.

Infine, l’attore centrale delle altre due storie è Riccardo Scamarcio. Salito alla ribalta con Tre metri sopra il cielo di Luca Lucini del 2004, Scamarcio si è poi fatto strada con le parti in altri importanti pellicole come Romanzo Criminale, La meglio gioventù, Mine vaganti, Nessuno si salva da solo ed Euforia. Degna di menzione anche la partecipazione alla saga di John Wick con John Wick – Capitolo Due del 2017.

Nel cast sono poi presenti anche Laura Chiatti, Valentina Cervi e Marina Fois. La Chiatti ha recitato di recente in Addio al nubilato di Francesco Apolloni e in Ero in guerra ma non lo sapevo di Fabio Resinaro. La Cervi, candidata nel 2000 al Nastro d’argento per La via degli angeli, ha lavorato poi con Mordini anche per La Scuola Cattolica del 2021. La Fois, dopo Gli Infedeli, ha recitato anche in Parigi, tutto in una notte di Catherine Corsini e in As bestas di Rodrigo Sorogoyen.

Gli Infedeli: il trailer

Gli Infedeli ha rappresentato per Stefano Mordini un debutto alla regia per quanto riguarda il genere della commedia, oltre che la quarta collaborazione con Riccardo Scamarcio dopo Pericle il Nero, Il testimone invisibile e La Scuola Cattolica.

Il primo trailer de Gli Infedeli, film distribuito su Netflix a partire dal luglio del 2020, fu pubblicato il 9 luglio 2020. Eccolo qui di seguito.