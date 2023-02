Spider-Man Noir: la nuova serie in sviluppo per Amazon

Nuovo progetto in sviluppo per Amazon Prime Video: si tratta di una nuova serie tv dedicata al personaggio di Spiderman.

Molto presto in uscita un nuovo interessantissimo prodotto incentrato sull’Uomo Ragno.

Ottime notizie per tutti i fan di Spiderman. Quello che è da sempre uno dei supereroi Marvel in assoluto più amati sta per avere l’ennesimo prodotto incentrato su di lui. Si sta parlando di Spider-Man Noir, nuovissima serie tv in sviluppo per Amazon Prime Video.

Spider-Man Noir: il progetto

Quello di Spider-Man Noir è un progetto che va ad affiancarsi a quello, recentissimo, di Silk: Spider Society, altra serie spin-off in sviluppo per la piattaforma streaming di Amazon e prodotta da Angela Kang di The Walking Dead.

La serie Spider-Man Noir dovrebbe consistere in una sorta di adattamento live-action in bianco e nero di alcune delle avventure del celebre eroe, e a confermare la cosa è stato anche il produttore esecutivo Christopher Miller tramite il proprio profilo Twitter.

Secondo quanto riportato da Variety, ad occuparsi del progetto sarà per l’appunto lo stesso Miller insieme a Phil Lord. I due, per chi non lo sapesse, hanno già lavorato insieme a Spider-Man: Un Nuovo Universo, una pellicola diretta da Bob Persichetti e Peter Ramsey che ha ottenuto il consenso unanime di critica e pubblico e in grado addirittura di aggiudicarsi il premio di miglior film d’animazione ai Premi Oscar del 2019.

Tornando a Spider-Man Noir, la sceneggiatura sarà invece di Oren Uziel (22 Jump Street, Mortal Kombat), mentre a dare la propria voce al protagonista dovrebbe essere Nicolas Cage, già doppiatore di uno dei Peter Parker per il già citato film trionfatore agli Oscar.

La trama

Riguardo invece alla trama, questa dovrebbe essere incentrata su un supereroe calato nella realtà della New York City degli anni ’30. Protagonista delle vicende un personaggio creato da Fabrice Sapolsky, dal disegnatore italiano Carmine Di Giandomenico, da Marko Djurdjevic e dallo sceneggiatore David Hine e facente parte di una schiera comprendente al suo interno anche le versioni noir di altri supereroi della Marvel come Daredevil o gli X-Men.

Curiosa anche la storia dietro i superpoteri di questo Spiderman, derivanti in questo universo dal morso di un ragno mistico e provenienti per la precisione da una sorta di Dio Ragno. Alcune considerevoli differenze si possono poi notare anche per quanto riguarda il costume, costituito da occhiali da aviatore, da una specie di elmetto, e da un costume in kevlar.

A rendere possibile tale progetto, l’accordo siglato lo scorso mese di novembre tra la Sony e Amazon, che porterà in futuro alla realizzazione anche di altre serie tv in live-action incentrate su Spiderman.