Vulgar, la nuova canzone di Madonna e Sam Smith dopo le critiche “sataniche”

I cantanti Madonna e Sam Smith pubblicheranno presto un nuovo singolo, Vulgar. I fan lo considerano il “loro regalo in vista del Pride”.

È appena nata una nuova collaborazione nel panorama musicale: Madonna e Sam Smith hanno deciso di comporre una nuova canzone insieme. Si chiamerà Vulgar e uscirà tra pochi giorni, il 9 giugno 2023. Le pop star hanno annunciato la notizia sui social e i fan sono felicissimi e non vedono l’ora di poterla ascoltare.

Questa nuova alleanza ha colpito molto gli amanti del pop: d’altronde, Madonna è una delle artiste più famose di sempre, con i suoi oltre quarant’anni di carriera, oltre trenta album pubblicati e milioni di dischi venduti, mentre Sam Smith, nonostante la giovane età, ha già conquistato il mondo dopo The Thrill of It All nel 2017 e Love Goes nel 2020. Nel 2015 ha vinto anche l’Oscar come Miglior canzone per Writing’s on the Wall nel film Spectre, al fianco di Daniel Craig.

La notizia, inoltre, arriva in un momento delicato della carriera del cantante inglese e non solo per le numerose critiche che ha ricevuto a causa delle sue esibizioni considerate “sataniche”. Pochi giorni fa è stato costretto a interrompere il tour a causa di alcuni problemi di salute. Adesso, però, sembra stare meglio.

Madonna e Sam Smith, insieme per Vulgar

Dopo il ritiro imprevisto dal concerto di Manchester, Sam Smith è pronto a tornare in carreggiata insieme a Madonna. I due presto pubblicheranno il nuovo singolo Vulgar, come hanno annunciato su Instagram, dove lei ha postato una foto insieme e la scritta “Vulgar… Nuova canzone in uscita venerdì 9 giugno“. Lui invece ha pubblicato una story.

Il cantautore inglese in questi giorni era alle prese con il suo tour nel Regno Unito, ma qualcosa durante il suo ultimo concerto è andato storto. Dopo quattro canzoni, ha deciso di interrompere l’evento a causa di alcuni problemi di salute. In seguito ha spiegato che nei giorni precedenti aveva avuto un virus e che quindi non era ancora in forma per reggere un concerto intero. Per fortuna, adesso sembra stare già meglio.

I fan ora sono più tranquilli e aspettano con ansia l’uscita di Vulgar. Si sono già fatti sentire sotto alla foto pubblicata da Madonna su Instagram, con commenti come “OMG non vedo l’ora“, “Non sono mai stato così eccitato“, “Sono appena svenuto sul pavimento” e “Questo è il regalo per il Pride che tutti meritiamo“. Entrambi i cantanti, infatti, sono dei grandi sostenitori della comunità LGBT+.