La bella addormentata nel bosco: in sviluppo la versione horror

Il classico d’animazione della Disney avrà molto presto una sua versione horror.

In sviluppo una versione horror del classico Disney La bella addormentata nel bosco. Dopo i live-action della maggior parte dei più importanti classici di animazione della Disney, ecco ora arrivare il momento delle loro versioni horror. Da un po’ è ufficiale infatti la notizia del progetto relativo alla particolare rivisitazione de La bella addormentata nel bosco.

La versione horror de La bella addormentata nel bosco

La tendenza di rivisitare in chiave horror film Disney si sta facendo largo negli ultimi anni. Tra i primi esperimenti vi era stato quello di Blood and Honey, incentrato su uno spietato e terrificante Winnie the Pooh deluso dall’abbandono di Christopher Robin. Altro esempio è poi anche quello di The Mean One, con protagonista un Grinch in versione serial killer.

Ora, dopo gli annunci delle versioni horror di altri classici come Cenerentola e Bambi, è arrivato il momento anche di La bella addormentata nel bosco, che per la particolare occasione avrà il titolo ufficiale di Sleeping Beauty’s Massacre. Regista oltre che produttrice della pellicola è Louisa Warren, coinvolta anche nell’adattamento horror di Cenerentola, mentre ad occuparsi della sceneggiatura è Jasmine Ebony Thomas. Queste le parole della Warren in merito al progetto:

“Questo film capovolgerà tutto ciò che la gente conosce. Si tratta di un film selvaggio, oscuro e assolutamente orribile. Il mio intento è quello di creare l’esperienza horror più scomoda mai realizzata. Ci saranno bugie, sangue e un grande massacro. Se si pensa al materiale originale, c’è tanto su cui lavorare“.

Il cast e la trama del film

Il cast del film sarà composto principalmente da Lila Lasso, Leah Glater, Robbie Taylor, Sophie Rankin, Charlotte Coleman e Judy Tcherniak. Ad interpretare la protagonista, ovvero la principessa Thalia, sarà Lora Hristova.

Al centro della trama di La bella addormentata nel bosco in chiave horror vi è il personaggio della principessa Thalia, alle prese con un periodo estremamente difficile in seguito alla morte del padre. La protagonista vive insieme al principe Edison, di cui è profondamente innamorata ma che non può sposare perché ha perso il suo titolo subito dopo il grave lutto che l’ha colpita.

Ad ostacolare Thalia ci sarà tra l’altro la regina Velma, che è intenzionata a gestire da sola il regno e che deciderà di liberarsi della principessa inducendo quest’ultima in un sonno eterno. Un giorno, però, Thalia riesce all’improvviso a svegliarsi, scoprendo pian piano il perfido piano della regina.