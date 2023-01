Il film biopic su Madonna è in stand-by

È ufficialmente stato messo in stand-by a tempo indeterminato, il film biopic su Madonna. Svelato il motivo di questo stop forzato che ha fatto rattristare i fan.

I film biopic stanno avendo molto successo in questo periodo, vedi per esempio la storia di Elvis, Gucci, Freddy Mercury e così via. Proprio per questo interesse mostrato da parte del pubblico, sono in molti gli artisti che puntano a questo genere.

Un altro film biopic, molto chiacchierato e molto atteso, era quello sulla storia autobiografica della cantante e attrice, Madonna. Purtroppo però, per ragioni che andremo a spiegarvi a breve, il “suo film” è stato messo ufficialmente in stand-by a tempo indeterminato.

Le poche cose certe del film su Madonna

Il film biopic su Madonna era stato annunciato nel 2020 dalla stessa cantante, la quale avrebbe dovuto dirigere e co-scrivere la storia su sé stessa. Come infatti aveva dichiarato:

“Il fulcro del film sarà sempre la musica. La musica mi ha permesso di andare avanti e l’arte mi ha mantenuto viva. Ci sono tante storie sconosciute e stimolanti e nessuno meglio di me può narrarle”.

In un primo momento il film biopic su Madonna sarebbe stato co-scritto oltre che dalla cantante anche dallo sceneggiatore vincitore di un Oscar, Diablo Cody. In seguito, per motivi non specificati, era subentrata al suo posto Erin Cressida Wilson. Per quanto riguarda il cast erano stati confermati due nomi, il primo era quello di Julia Garner, la quale avrebbe interpretato Madonna “in persona”, il secondo nome era quello di Julia Fox, la quale avrebbe interpretato la migliore amica della cantante, Debi Mazar.

Ovviamente, adesso che la pellicola è stata messa in stand-by a tempo indeterminato, non si sa se e quando farà la sua comparsa nelle sale cinematografiche. A quanto si vocifera, il film si farà, ma sarà un processo lungo, quindi ci vorrà sicuramente più tempo del previsto per riuscire a realizzarlo.

Svelato il motivo di questo cambio di rotta

Madonna ha sempre avuto delle priorità ben precise e ha di conseguenza incentrato tutta la sua vita su quelle scelte. La musica per lei viene prima di tutto, ed è proprio per questa ragione che ha deciso di accantonare per un po’ la realizzazione del film della sua vita. La cantante si vuole concentrare al 100% sul suo prossimo tour mondiale, Celebration tour, il quale come riportato su Variety, avrebbe ottenuto già il tutto esaurito in città come Londra, New York, Parigi, ecc.

Per il momento quindi, la bozza del film biopic su Madonna, rimarrà in un cassetto a tempo indeterminato. Speriamo quindi che la cantante appena avrà finito il suo tour, riprenderà in mano la sceneggiatura.

Sarebbe un peccato che il progetto svanisse in quanto dopo le sue parole, eravamo tutti molto curiosi di vedere questo film: “Voglio trasmettere l’incredibile viaggio che la vita mi ha portato come artista, musicista, ballerina – un essere umano, cercando di farsi strada in questo mondo”.