John Carpenter rivela che “La Cosa” potrebbe avere un sequel | Scopri i dettagli

Il regista John Carpenter ha accennato ad una possibilità: il sequel del cult horror con Kurt Russel si farà? Ecco di dettagli.

La Cosa, il cui titolo originale in inglese è The Thing del regista passato alla storia nel genere horror, John Carpenter, è ampiamente considerato uno dei migliori film horror di tutti i tempi. Ha anche un potenziale sequel più che sufficiente. Il film originale racconta la storia di un alieno che si è schiantato in un avamposto in Antartide. Nel corso del film, la Cosa riesce a travestirsi da equipaggio della stazione, prendendo le sembianze persino degli animali, finché non decide di colpire.

Il film è stato elogiato per i suoi incredibili effetti speciali, la sua atmosfera claustrofobica e il senso di isolamento che evoca nello spettatore. Alla fine del film, dopo aver spazzato via la maggior parte del campo base in cui gli scienziati stavano effettuando delle ricerche sul posto e monitorando la zona, coloro che sono riusciti a sopravvivere decidono di far saltare in aria l’intero edificio.

Presumono che la Cosa stia pianificando di andare in letargo fino all’arrivo di una squadra di soccorso e così decidono che non c’è scampo per loro, ed è meglio assicurarsi che la Cosa non raggiunga la civiltà. MacReady, interpretato dall’attore Kurt Russell, un pilota, sembra essere l’unico rimasto. È allora che viene avvicinato da Childs, i cui panni erano rivestiti da Keith David, scomparso qualche tempo prima.

Il film si conclude con un teso scontro tra di loro e un finale aperto, senza alcuna soluzione alla questione se uno dei due sia segretamente la Cosa sotto mentite spoglie.

John Carpenter accenna ad un sequel

C’era una versione del 2011 de La Cosa, diretta da Matthijs van Heijningen Jr. e interpretata da Mary Elizabeth Winstead, ma in realtà era un prequel che ha portato agli eventi di La Cosa di John Carpenter, non un sequel.

Per questo motivo, i fan del film hanno speculato per decenni su cosa sarebbe potuto accadere dopo gli eventi della pellicola di Carpenter e ora sembra che forse potremmo davvero vedere cosa è successo dopo tutti questi anni. Carpenter è recentemente apparso a una convention horror in Texas, dove gli è stato chiesto se Childs fosse posseduto alla fine del film. Si è rifiutato di rispondere ma per una buona ragione perché subito dopo ha detto che: “Ho giurato di mantenere il segreto, okay, perché potrebbe esserci, non so se ci sarà… potrebbe esserci La Cosa 2.”.

Nonostante non abbia garantito per la riuscita del progetto e abbia fatto intendere che le trattative per la produzione sono ancora in corso, Carpenter ci ha dato una sicurezza: se non quest’anno, ci sarà un sequel della Cosa.