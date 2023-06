Terminator e l’intelligenza artificiale: perché James Cameron vuole aspettare

Il regista James Cameron sta lavorando a un nuovo capitolo di Terminator: uno dei temi principali sarà l’intelligenza artificiale. Prima di finirlo, però, vuole aspettare.

Dopo il successo di Avatar 2 – La via dell’acqua, il grande James Cameron è pronto a rimettere mano a un’altra epica saga in cui ha lavorato in passato per tanti anni: si tratta di Terminator. Il regista ha lavorato al primo film nel 1984 e al secondo – Il giorno del giudizio – nel 1991, sempre al fianco del protagonista Arnold Schwarzenegger (con il quale poi ha collaborato anche alla spy comedy True Lies, nel 1994, insieme a Jamie Lee Curtis).

La saga sembrava ormai conclusa, ma a quanto pare il regista vorrebbe tornare sul progetto, ispirato anche dalle ultime novità in campo tecnologico. Durante la Dell Tech World Conference, infatti, ha rivelato di star lavorando alla sceneggiatura di un nuovo capitolo di Terminator da alcuni mesi, ma che per finirlo vorrà aspettare ancora un po’.

Al centro della trama, infatti, ci sarebbe l’intelligenza artificiale, tema di cui si sta molto discutendo negli ultimi mesi. Questa nuova invenzione, infatti, sta preoccupando diversi scienziati, mentre ha portato molti sceneggiatori di Hollywood a scioperare, preoccupati di venire sostituiti dai computer.

Terminator, James Cameron vuole aspettare gli esiti dell’intelligenza artificiale

Durante la Dell Tech World Conference, James Cameron ha parlato del suo progetto di Terminator e ha rivelato di starci lavorando da circa tre mesi. Tuttavia, ha chiarito che non lo concluderà finché non ci saranno nuovi sviluppi sulla questione dell’intelligenza artificiale. Il regista, infatti, ha spiegato che proprio l’AI sarebbe uno dei temi portanti del nuovo film.

Già nel 2022, durante un’ospitata al podcast Smartless di Wondery e Amazon, il regista aveva dichiarato che in un ipotetico nuovo capitolo della serie, si sarebbe concentrato sul rapporto tra intelligenza artificiale e umani, mettendo da parte i vecchi robot comparsi nei film degli anni ’80 e ’90. “Se dovessi fare un altro film di Terminator e magari provare a lanciare di nuovo il franchise – che potrei fare ma ancora nulla è stato deciso – mi concentrerei sul lato dell’intelligenza artificiale rispetto ai robot cattivi impazziti” aveva spiegato.

Già nel 2019 si era parlato di un rilancio di Terminator, ma il nuovo film Terminator: Dark Fate è stato un flop al botteghino e questo ha portato anche alla cancellazione dei capitoli successivi. Chissà come sarebbe la saga con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale? Staremo a vedere se James Cameron concluderà la sceneggiatura.