Armie Hammer non andrà a processo per le accuse di stupro mosse contro di lui

È ufficiale, Armie Hammer non andrà a processo per le accuse di stupro che sono state mosse contro di lui, l’attore ha quindi chiuso dopo due anni questo processo, essendo stato proclamato innocente. Ecco cosa ha dichiarato la donna che l’ha accusato.

Il processo contro Armie Hammer è ufficialmente finito, l’attore non sarà accusato di stupro dal procuratore distrettuale. Mentre lui è libero di tornare alla sua vita, festeggiando sui social, chi l’ha accusato la pensa diversamente, ecco che cosa hanno dichiarato entrambi.

Armie Hammer è un attore statunitense, classe 1986, famoso principalmente per aver partecipato a film e serie tv di successo quali, Veronica Mars, Gossip Girl, Desperate Housewives, Flicka- Uno spirito libero, Biancaneve, Chiamami col tuo nome e così via. È stato sposato per dieci anni con Elizabeth Chambers, dalla quale ha avuto due figli.

Le accuse mosse contro di lui nel 2021

Armie Hammer è stato accusato nel 2021 da una sua ex ragazza, Effie Angelova, di essere stata stuprata da lui nel 2017. In seguito queste accuse furono sostenute anche da altre ragazze, le quali accusavano l’attore anche di pratiche di cannibalismo e fantasie sessuali estreme di BDSM. Da quel momento le indagini sono state aperte e l’attore è sparito temporaneamente dalle scene, l’ultimo film in cui l’abbiamo visto è stato Assassinio sul Nilo, in quanto la penale di risarcimento verso di lui sarebbe stata troppo elevata, qualora i produttori avessero deciso di cancellare il film.

L’attore in questi anni si è sempre processato innocente di stupro, in quanto ha sempre dichiarato che i rapporti sono avvenuti in maniera consenziente: “Ogni singola cosa è stata discussa in anticipo … Non ho mai imposto questo a qualcuno inaspettatamente. Mai. Raccoglievo queste donne, le portavo dentro – in questo vortice di viaggi, sesso, droga e grandi emozioni che volavano in giro – e poi non appena avevo finito, le lasciavo e passavo alla donna successiva, lasciando quella donna abbandonata o usata…”. Inoltre ha dichiarato di avere queste ossessioni in età adulta, dopo aver subito degli abusi in età adolescenziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @armiehammer

Hammer processato dalle accuse

Armie Hammer è stato ufficialmente prosciolto dalle accuse, quindi il processo contro di lui per stupro è stato chiuso. Le accuse contro l’attore sono cadute in quanto il procuratore distrettuale ha confermato di non avere abbastanza prove contro di lui per poter procedere con la pena detentiva: “Come pubblici ministeri, abbiamo la responsabilità etica di accusare solo i casi che possiamo dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio … A causa della complessità della relazione e dell’incapacità di dimostrare un incontro sessuale non consensuale e forzato, non siamo in grado di dimostrare il caso oltre ogni ragionevole dubbio”.

In seguito a questa decisione, l’attore è tornato sui social con un post dove ha dichiarato: “Sono molto grato al procuratore distrettuale per aver condotto un’indagine approfondita e per essere giunto alla conclusione che ho atteso per tutto questo tempo, che non è stato commesso alcun crimine. Non vedo l’ora di iniziare quello che sarà un lungo e difficile processo per rimettere insieme la mia vita ora che il mio nome è stato ripulito”.

Per tutta risposta, chi l’ha accusato, cioè l’Angelova ha affrontato il responso ovviamente con un altro spirito: “…Aver parlato e avere denunciato l’abuso di Armie mi è costato caro. Da quando mi sono fatta avanti, ho ricevuto minacce di morte, minacce di stupro, innumerevoli aggressioni e vessazioni atroci e incessanti. Molte delle vittime di Armie hanno paura di farsi avanti. Un giorno gli stupratori non se la caveranno”.