James Cameron prima di girare Avatar 4 vuole realizzare un altro film

Il regista James Cameron ha dichiarato di voler realizzare un altro film prima di continuare a lavorare su Avatar 4. Ha acquistato i diritti della storia più di 10 anni fa e finalmente ha deciso di realizzarlo.

James Cameron è al momento in “pole position” dopo essere approdato al cinema con il sequel di Avatar, il quale ha riscontrato un notevole successo. Il franchise del mondo di Pandora avrà vita lunga, in quanto sono previsti altri tre capitoli come minimo, prima di dire addio al popolo Na’vi. Cameron dopo essere tornato con Avatar – La via dell’acqua, ha già avvisato i fan che in ordine vedremo Avatar 3 nel 2024, il quarto capitolo nel 2026 e il quinto nel 2028.

Tra il terzo e il quarto capitolo di Avatar però, vorrebbe realizzare un altro film che gli sta molto a cuore, la storia “la tiene del cassetto”, da più di dieci anni. Ha deciso però che questo è il momento giusto per portare la storia sul grande schermo, visto il periodo di totale follia che stiamo vivendo.

Cameron ci ripensa su Wonder Woman

Avevano fatto molto scalpore le parole di James Cameron sul film Wonder Woman di Patty Jenkins con Gal Gadot nel 2017. In pratica il regista detestava l’idea di come avevano stravolto la storia e facendo il paragone con la madre di John Connor della saga di Terminator, aveva dichiarato:

“È un’icona trasformata in oggetto: sono i maschi di Hollywood che fanno sempre la stessa cosa. Non sto dicendo che il film non mi sia piaciuto, ma per me rappresenta un passo indietro. Sarah Connor non era un’icona della bellezza. Era forte, aveva tanti problemi, era una madre terribile e si è guadagnata il rispetto del pubblico grazie alla sua vera grinta. Per quanto mi riguarda il beneficio che hanno portato personaggi come Sarah è evidente. Voglio dire: metà del pubblico è composto da donne!”

Ovviamente queste parole non piacquero a diverse persone, motivo per cui a distanza di 6 anni, il regista ha deciso di fare ammenda dichiarando: “Non ho alcun problema con Wonder Woman, anzi, mi è piaciuto il film. Quello che mi sfuggiva al tempo era che andava benissimo se una donna aveva il desiderio di vestirsi bene ed apparire bella per sé stessa e non per lo sguardo di un uomo. Ecco, poteva essermi sfuggita questa cosa. Ma sai, la vita è fatta di momenti in cui inciampi e poi ti rialzi e parli con la gente di un dato argomento e poi tutto migliora”.

Il nuovo progetto di James Cameron

James Cameron è famoso per aver diretto una quantità enorme di pellicole di successo, è considerato un genio nel suo lavoro, in quanto ha realizzato dei veri e propri capolavori. Molti altri ancora però dovranno essere realizzati, ecco perché è da oltre dieci anni che “nel cervello gli balena l’idea” di realizzare il film, basato sull’omonimo romanzo, L’ultimo treno da Hiroshima.

Di questa storia Cameron acquistò i diritti tanto tempo fa, ma non trovò mai il momento giusto per realizzarne il film. Adesso, vista la situazione attuale, la guerra e la minaccia di una nuova esplosione nucleare, James Cameron pensa che non ci sia momento migliore, per rinfrescare la memoria di tutti sui danni devastanti di questo tipo di bomba.

“Viviamo in un mondo più precario di quanto pensassimo. Penso che il film su Hiroshima sarebbe quanto mai attuale, se non di più. Ricorda alle persone cosa fanno veramente queste armi quando vengono usate contro obiettivi umani”. Ecco perché Cameron ha deciso di realizzare questo film, prima di girare Avatar 4.