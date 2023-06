Beyoncé ha assunto 12 sarte per il suo concerto di Londra

La nota cantante Beyoncé ha assunto un team di dodici persone per curare i suoi outfit e quelli del corpo di ballo durante la settimana a Londra, tappa del suo tour.

Il tour di Beyoncé in giro per il mondo continua e la cantante ha in programma anche una settimana a Londra, dove si esibirà al Tottenham Hotspur Stadium per una serie di concerti, cominciata lo scorso lunedì sera. L’aspettativa è molto alta e anche lei desidera che sia tutto perfetto, al punto che ha deciso di assumere dodici persone, che durante i giorni nella capitale inglese si occuperanno di portare a termine tutte le attività più importanti del dietro le quinte. Con lei, ci sarà anche la figlia Blue Ivy.

L’artista è nota per i suoi concerti in tutto il mondo, che sono dei veri e propri spettacoli e lasciano sempre il pubblico a bocca aperta. I fan rimangono colpiti non solo dalle sue performance, ma anche dagli outfit, sempre incredibili. Per questo, come riportato da The Sun, Beyoncé ha assunto dodici sarte. Le professioniste dovranno occuparsi di aggiustare gli abiti nuovi – in modo che calzino a pennello – e riparare eventuali danni subiti da quelli già indossati, da lei e dai ballerini che la accompagneranno sul palco.

Beyoncé, 12 sarte per aiutarla durante il concerto di Londra

Beyoncé sarà a Londra per una settimana, durante la quale si esibirà al Tottenham Hotspur Stadium. Il primo concerto si è svolto lunedì sera e la cantante ha subito mostrato ai fan solo alcuni dei suoi splendidi outfit: in particolare, lunedì è stato il turno di un costume rosso, completamente ricoperto di brillantini, che ha convinto tutti.

Come riportato dal giornale inglese, una fonte ha dichiarato: “Beyoncé ha assunto le migliori sarte di Londra. Ha più persone che lavorano al suo guardaroba di qualunque altro artista, più di alcuni grandi stilisti […] Anche se le è costato decine di migliaia di sterline, sente che ne vale la pena per la riuscita dello spettacolo, perciò vuole rinnovare continuamente i suou outfit“.

Il desiderio di perfezione di Beyoncé, però, starebbe creando dei problemi ad altri artisti che al momento si trovano a Londra per altri impegni lavorativi: “Le altre star non sono così contente. Un manager si stava strappando i capelli nel tentativo di trovare qualcuno che aggiustasse un paio di scarpe firmate. Ha dovuto precipitarsi lui stesso da un calzolaio perché tutti gli altri erano stati prenotati da Beyoncé.”