Avatar la via dell’acqua: il film di Cameron a giugno in streaming

La grande opera di James Cameron in arrivo anche in streaming.

Avatar la via dell’acqua di James Cameron sarà molto presto disponibile anche in streaming.

Grande notizia per tutti gli abbonati alla piattaforma di Disney+. Avatar: La via dell’acqua, film di James Cameron e sequel del primo storico Avatar arrivato nei cinema nel 2009, sarà disponibile a brevissimo anche in streaming con l’aggiunta di diversi contenuti extra.

Avatar: La via dell’acqua: la data di uscita su Disney+

Dopo aver praticamente trionfato nel periodo della sua proiezione nelle sale cinematografiche, Avatar: La via dell’acqua, arrivato nei cinema lo scorso dicembre, farà a brevissimo il suo approdo anche all’interno del catalogo di Disney+.

Campione di incassi in grado di guadagnare addirittura più di due miliardi di dollari al botteghino, il capolavoro di James Cameron sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio di Disney+ a partire dal prossimo 7 giugno. Oltre che tramite una versione in digitale, l’opera di Cameron sequel dell’indimenticabile pellicola del 2009 si espanderà così ulteriormente anche attraverso l’ambito dello streaming.

Un’occasione, anche per chiunque avesse già visto il film al cinema, di gustarsi nuovamente questo Avatar: La via dell’acqua, che per l’occasione verrà arricchito di diversi contenuti extra e con vari retroscena portati alla luce dagli interventi non solo del regista ma anche degli sceneggiatori e degli attori coinvolti in questo grandioso progetto.

Il successo di Avatar: La via dell’acqua

Avatar: La via dell’acqua, a pochi mesi dalla sua uscita nelle sale, si è già conquistato un posto di rilievo all’interno della storia del cinema. Con i suoi 2,32 miliardi circa di incassi al botteghino cui si accennava poco sopra il film è diventato in pochissimo tempo il terzo maggior incasso della storia, dietro solo ad Avengers: Endgame del 2019 e allo stesso Avatar del 2009.

Il film con Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver è stato però in grado di conquistare anche la critica cinematografica. A testimonianza di ciò le quattro candidature agli ultimi Premi Oscar con la conquista della statuetta per i migliori effetti speciali. Enormemente apprezzata anche la trama, con la storia che è ambientata sul pianeta Pandora circa una quindicina d’anni dopo quanto visto nel primo film e che si concentra soprattutto sulla storia della famiglia Sully e sulla sua ricerca di un posto sicuro per la propria sopravvivenza.

In attesa dell’uscita degli altri tre sequel già annunciati da tempo da James Cameron, non resta dunque che dedicare altre visioni a questo Avatar: La via dell’acqua, dal prossimo 7 giugno su Disney+.