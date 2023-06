Giacomo Urtis, ancora un ultimo intervento estetico per il chirurgo dei vip

Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis si è sottoposto a un ennesimo intervento estetico per migliorare il suo aspetto fisico. Ha raccontato tutto su Instagram.

Giacomo Urtis non è noto al mondo dello spettacolo solo per le sue partecipazioni ai reality (in primis L’isola dei famosi, nel 2017) e alla web serie The Lady, creata da Lory Del Santo, ma anche per essere considerato il chirurgo estetico dei vip. Il medico, infatti, è specializzato in Dermatologia e in Chirurgia estetica e da diversi anni ha aperto una clinica a Milano, la Dr. Urtis Clinic frequentata soprattutto da personaggi famosi.

In passato ha operato diversi vip, con i quali ha anche poi stretto amicizia. Dal suo profilo Instagram, infatti, possiamo vedere foto in compagnia di personaggi come Mara Venier, Rosa Chemical, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Dayane Mello e molti altri. Ma il dottore non ama praticare interventi estetici solo sui suoi pazienti, ma anche su se stesso.

Come ha dichiarato a Francesca Fagnani a Belve e a Barbara D’Urso in Live – Non è la D’Urso, lui in primis si è sottoposto a numerose operazioni per migliorare alcune parti del suo corpo che non gli piacevano. L’ultimo ritocchino lo ha fatto solo poco tempo fa.

Giacomo Urtis, dove ha fatto l’ultimo ritocco estetico?

Come aveva dichiarato anche a Barbara D’Urso e a Francesca Fagnani, in passato Giacomo Urtis si è sottoposto a diversi interventi estetici: si è fatto asportare il grasso e ha rimodellato diverse parti del corpo, tra cui bicipiti, tricipiti, glutei , addominali e pettorali. Tuttavia, a quanto pare non si sentiva ancora pienamente soddisfatto. Ha annunciato su Instagram di essersi sottoposto a un nuovo intervento non troppo tempo fa.

L’influencer e medico è abituato a raccontare della sua vita privata e professionale sui social, soprattutto su Instagram, dove ha oltre 600mila follower. Qui ha svelato che questa volta si è dedicato al suo volto: ha pubblicato alcune stories mentre usciva dalla sala operatoria, annunciando: “Botoxini, è andato tutto bene“.

L’ex naufrago ha spiegato di essersi sottoposto a un intervento che si chiama “Lip Lift“. Si tratta di un ritocco leggero, che accorcia il labbro superiore per renderlo visibilmente più rimpolpato e carnoso, nonché meno cadente e sottile. Ha pubblicato anche il video dell’intervento sul suo canale su Telegram: per il momento, il labbro è ancora coperto da delle bende, chissà come sarà il risultato finale?