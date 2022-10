Gf Vip. strappato l’accordo con Signorini: deve rinunciare definitivamente a lei

Alfonso Signorini non ha mai patito tanto come con questa edizione del Grande Fratello Vip. Le sta tentando tutte per salvare questa edizione, ma ogni suo tentativo sta fallendo miserabilmente. Dopo aver ricevuto un bel due di picche da una concorrente molto famosa, Alfonso ha capito che deve definitivamente rinunciare anche a lei.

Alfonso Signorini ha veramente l’umore “sotto le scarpe” con il Grande Fratello Vip 2022. Mai incontrato concorrenti peggiori che gli hanno rovinato lo show in questa maniera. È proprio per colpa loro che Lei ha rifiutato l’accordo proposto da Signorini.

Questa misteriosa concorrente avrebbe potuto, forse, salvare le sorti di questa settimana edizione, ma il suo rifiuto ha portato sempre più nell’oblio Alfonso Signorini e soci. Il cast non ha aiutato per niente, nessuno vuole accorpare il loro nome insieme a quello dei restanti gieffini vipponi.

Nessun eliminato nella puntata del 24 ottobre

La puntata del 24 ottobre del Grande Fratello Vip è stata ricca di suspence. Tanti nominati ma nessun eliminato, ma procediamo con ordine. Nella lista dei cosiddetti intoccabili, sono entrati per questa “mano”, Edoardo Donnamaria, Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi e infine Patrizia Rossetti. Nessuno è stato eliminato, mentre in nomination sono finiti Amaurys, George Ciupilan, Pamela Prati e Giaele De Donà. In questa diretta poi ci sono stati grossi colpi di scena, si è parlato del litigio poi chiarito tra Charlie Gnocchi e Amaurys, del confronto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, del battibecco tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati, della lettera letta da Daniele Dal Moro e del racconto dell’infanzia passata da Nikita Pelizon e dei suoi fratelli.

Che cosa si inventerà adesso Signorini?

Alfonso Signorini è arrivato proprio alla frutta se nel tentativo di far riemergere questa disastrosa edizione ha pensato bene di fare entrare nel cast una veterana dei reality italiani e non, stiamo parlando di Dayane Mello. L’ex gieffina ha partecipato alla scorsa edizione come amica fidata di Soleil Sorge, dove apprese in diretta della morte di suo fratello Lucas.

Alfonso Signorini ci sperava, ma Dayane Mello è stata irremovibile, strappando l’accordo tra i due, al Grande Fratello lei non torna. Dopo le brutte esperienze vissute, soprattutto nel reality brasiliano, la Mello non vuole più partecipare a nessun reality, lo fa per lei e soprattutto per sua figlia. Inoltre dopo il caso Bellavia, non vuole avere nulla a che fare con questo cast:

“Chiariamo questa cosa, non lo faccio. Magari avevo anche la richiesta ma non voglio, non voglio mischiarmi con queste persone che hanno fatto tanti danni ad oggi…Se non ci fossero queste persone, se ci fossero persone con più tatto. Poi sono tutti personaggi, nessuno vero. Poi vogliono copiare i protagonisti delle altre edizioni. Io non ho niente a che fare con loro. Sono felice di questa scelta. State tranquilli, io non entro al GF e non lo guardo neanche”.