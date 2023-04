“Ma si può campare così?”: Mara Venier, il marito ha detto basta | Adesso non ne può più

L’attivissima Zia Mara sui social mostra uno spaccato di vita col marito, che non cela la sua reazione ai follower. Cosa sarà successo?

Mara Venier è la regina della domenica di Rai 1 ormai al timone della seguitissima Domenica In, rotocalco pomeridiano in cui la Zia invita ed intervista i suoi ospiti/amici che accoglie nel salotto domenicale, mettendoli sempre a loro agio.

L’ironia e la profondità con cui da sempre gestisce le sue interviste la hanno resa celebre e apprezzata dal pubblico televisivo, perché ci si trova con lei ad entrare nella vita dei personaggi di volta in volta protagonisti della puntata, ma la formula scelta e la sua cifra stilistica e quella di una chiacchierata in confidenza, possibile soprattutto per la familiarità che la conduttrice ha spesso con i suoi ospiti.

Ormai la conduzione fa parte del suo DNA, dopo tanti anni di esperienza televisiva in cui il programma Domenica In è sicuramente la punta di diamante che la stessa Rai, nonostante vari tentativi di diversificazione, fatica ad assegnare a nuovi conduttori, celebrando e riconoscendo il successo di Mara nella conduzione del programma, che ormai è una sua seconda casa.

Non solo tv ma anche social. Mara ha più volte espresso il suo interesse per queste nuove forme di comunicazione e condivisione, facendosi spesso “aiutare” dai suoi ospiti più pratici del digitale nella gestione della sua seguitissima pagina Instagram.

Una vetrina sulla sua vita privata

Questa passione per la condivisione, l’ha resa quindi celebre anche sui social, dove la paladina della domenica si diverte a postare commenti, foto, spezzoni del suo programma, ma anche spaccati della sua vita privata.

Non sono mancate occasioni, soprattutto durante la pandemia, dove la vulcanica Mara si è mostrata ai suoi follower alle prese con le pulizie di casa, con la cucina e…col marito.

La sua fede calcistica

Nonostante le sue conosciutissime origini venete ribadite più volte col suo celebre “struca el boton”, Mara Venier non ha mai negato la sua passione per il Napoli, di cui è tifosa sfegatata tanto da chiedere ironicamente a San Gennaro “o’ miracolo”, che forse in questo campionato probabilmente avverrà.

E proprio di recente, la Zia ha pubblicato un post in cui si mostra in un simpatico video col marito. La location è ormai la nota dimora familiare. Mara è intenta a spadellare da brava sciura veneta e nel mentre si scatena in un tifo sfegatato del suo amato Napoli, “urtando” la suscettibilità del marito Nicola Carraro, noto tifoso del Milan che si profonde in un “ma si può campare così?”. E la zia Mara raccoglie consensi a profusione per la sua rinomata simpatia.