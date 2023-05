Kate Middleton: lo stesso errore che commise Lady Diana

La duchessa di Cambridge Kate Middleton ha commesso un “errore” che fece ai suoi tempi anche la principessa Diana: al centro della vicenda c’è re Carlo.

Dopo la morte della regina Elisabetta lo scorso settembre, oggi è il primogenito Carlo il nuovo re del Regno Unito ed è stato incoronato solo poche settimane fa. Già alla cerimonia, tuttavia, molti cittadini britannici hanno espresso il proprio disappunto, non volendolo riconoscere come sovrano legittimo. Il reale, infatti, soprattutto dopo le seconde nozze con Camilla, non ha mai goduto di una buona reputazione agli occhi del suo popolo.

La popolarità del nuovo re, tuttavia, starebbe calando anche per un altro motivo. O meglio, un’altra persona. Un’altra donna. Stiamo parlando di Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William, ovvero futura regina. Da sempre, gli inglesi sembrano adorarla e oggi è famosissima.

La duchessa è abituata a seguire il rigido protocollo della monarchia da anni, ma solo di recente avrebbe commesso un grave errore durante il Chelsea Flower, uno degli eventi botanici più importanti del Paese. L’errore coinvolgerebbe anche sua maestà e ricorda molto lo stesso che commise in passato più volte anche Lady Diana.

Kate Middleton osa mettere in ombra re Carlo

Durante il Chelsea Flower, Kate Middleton avrebbe offuscato e messo in ombra re Carlo semplicemente con la propria presenza. Come riportato da Di Lei, gli esperti reali si sarebbero detti preoccupati per l’atteggiamento della duchessa, che con la sua presenza radiosa avrebbe finito per relegare in un angolo, pur involontariamente, il sovrano.

Carlo e Camilla, infatti, presenziavano all’evento per la prima volta come re e regina e Kate Middleton si è presentata lo stesso giorno (in realtà, il suo non è stato proprio un errore, dato che la visita era prevista da Buckingham Palace: probabilmente c’è stata una mancata comunicazione tra i membri dello staff). Nonostante non lo avesse fatto apposta, l’attenzione del pubblico e della stampa è andata tutta sulla duchessa, che appariva splendida nel completo rosa e le scarpe in corda che ha scelto per l’occasione.

Re Carlo è stato praticamente ignorato e forse non perdonerà la nuora per questo “affronto” dal momento che il Chelsea Flower è anche uno dei suoi eventi preferiti. In molti hanno già paragonato questa vicenda a tanti anni fa, quando Carlo e Diana erano ancora sposati e lei finiva sempre per metterlo in ombra con la sua grande personalità e la sua eleganza.